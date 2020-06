Servicios Sociales presenta un proyecto para atender a personas mayores en situación de soledad no deseada

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Prestar atención social e integral a las personas mayores que se encuentran en situación de soledad no deseada. Ese es el objetivo de, un nuevo proyecto del Ayuntamiento de Montilla que se ha dado a conocer hoy por parte de la teniente de alcalde de Bienestar Social, Igualdad y Recursos Humanos, Lola Casado, junto a Carmen Galisteo, directora del Centro Municipal de Servicios Sociales "Lola López Baena".La iniciativa, que se desarrollará en el marco del, “responde a la actuación decidida del Ayuntamiento de Montilla para ser motor de mejoras sociales y de calidad de vida de las personas, adaptando los recursos a cada necesidad y preferencia, de forma que sea la propia persona la que dirija el apoyo que se le ofrece”, en palabras de la edil municipal.Según Lola Casado, “con este proyecto avanzamos en Montilla un paso más y añadimos a la atención sociosanitaria que actualmente están recibiendo las personas mayores, incluido el apoyo a las tareas domésticas y de higiene personal, una respuesta integral a las necesidades de relación social y afectivas de este colectivo al que tanto debe nuestra sociedad” .Por su parte, la directora de Servicios Sociales ha definido este proyecto como un “plan coordinado de acciones” que permitirá promover un incremento de las relaciones sociales y de la autonomía funcional en aquellas personas que, por su mayor edad y por encontrarse en soledad no deseada, mantienen significativas limitaciones de cara a su inclusión social.Al respecto, Carmen Galisteo ha enumerado una serie de actuaciones que ya han sido programadas y están centradas en propiciar el acceso de las personas mayores a los soportes digitales e Internet como herramientas de comunicación e información.Así, junto a su capacitación para moverse en redes sociales como forma de combatir el aislamiento físico, se fomentará el voluntariado de este colectivo como vía de interacción social, la adaptación de actividades de ocio y tiempo libre a las condiciones personales del destinatario y la movilización del apoyo vecinal y del tejido asociativo a través de campañas de sensibilización.“Desde Servicios Sociales se ha detectado que, tras el periodo de confinamiento y de restricciones de la movilidad ciudadana, se han generado situaciones de soledad no deseada, especialmente en el colectivo de personas mayores, que es el que ha visto más restringida su movilidad y el que contaba con menos recursos para buscar estrategias de afrontamiento o compensación, de ahí la conveniencia de este proyecto”, ha indicado Carmen Galisteo.“En situaciones de crisis, como es la que en estos momentos nos encontramos, el Ayuntamiento de Montilla, como Administración más cercana a la ciudadanía, tiene muy claro que hay que apostar decididamente, de manera paralela a la adopción de medidas para la recuperación de la economía, por proteger a la sociedad en su conjunto y en especial a los más vulnerables”, ha concluido Lola Casado.