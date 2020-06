Los 'play-off' de ascenso a División de Honor se jugarán a partido único entre los próximos 11 y 26 de julio

J.L. GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: MONTILLA C.F.

La Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) ha comunicado esta tarde, a través de la circular número 27 sobre losde ascenso, las directrices que deberán seguir los clubes que disputarán estas eliminatorias a partido único, en campo neutral y entre los próximos 11 y 26 de julio, con el objetivo de minimizar los posibles riesgos de contagio y exponer lo menos posible a los jugadores e integrantes de los cuerpos técnicos de cada club.En caso de empate durante los noventa minutos, el equipo mejor clasificado durante el campeonato pasaría a la final. Ya en este último partido, ambos contendientes no tendrán ventajas, celebrándose prórroga y penaltis en caso de mantenerse un hipotético empate durante el tiempo reglamentario.Los clubes deberán inscribirse en losantes de las 12.00 del mediodía del próximo lunes. Esta inscripción es obligatoria para los clubes que deseen participar en los encuentros. No obstante, los clubes que no quieran participar en esta fase de ascenso debido a la situación excepcional acontecida por el Covid-19 podrán negarse sin que ello vaya a acarrear sanción alguna, económica o deportiva.En cambio, sí conllevará sanción disciplinaria la renuncia a participar en dichas eliminatorias en el caso de que un club haya formalizado la documentación requerida para participar y decida finalmente no hacerlo, sin aportar justificación o sin que medie causa de fuerza mayor.Por otro lado, los clubes que no participen no serán sustituidos por otros conjuntos, proveyéndose las plazas de ascenso o la clasificación final única y exclusivamente entre los equipos inscritos, adaptándose las normas de competición a estas circunstancias.De igual modo, los equipos no podrán realizar fichajes de cara a estos trascendentales encuentros, pudiendo participar en ellos únicamente los jugadores con licencia activa o los de los equipos filiales, cuando exista un convenio en regla debidamente inscrito en la RFAF.Continuando con el apartado de las fechas, el 10 de junio se presentarán las sedes donde se disputarán losen cada provincia y se realizará el sorteo para determinar las fechas de los encuentros. La primera semifinal se disputará el 11 o el 12 de julio; la segunda, la semana siguiente y la gran final será el 25 o 26 de julio.En lo que respecta a las pruebas médicas que deben realizarse los equipos participantes, el cuerpo técnico y los jugadores del Montilla C.F. pasarán un primer test serológico la semana del 8 al 12 de junio. Posteriormente, la segunda prueba tendrá lugar la semana del 1 al 8 de julio.Cualquier jugador o miembro de los diferentes cuerpos técnicos que dé positivo en la enfermedad no podrá formar parte de los partidos y se tomarán las medidas sanitarias oportunas, que serán extensibles a los árbitros que participen en los encuentros.De este modo, las próximas semanas se presentan cruciales para el devenir de la competición, siendo los clubes los que tendrán la última palabra sobre su posible participación en estos atípicosde ascenso. En el caso de Córdoba, Montilla C.F., Priego C.F., Almodóvar C.F. y Atlético Palma del Río deben tomar una decisión con la normativa en la mano y valorando todas las circunstancias.