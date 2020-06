La Biblioteca Municipal abrirá sus puertas el próximo lunes con un aforo limitado al 50% de su capacidad

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

La Biblioteca Municipal, situada en el Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio", en la calle Ronda de Curtidores, abrirá sus puertas el próximo lunes aunque con un aforo limitado al 50 por ciento de su capacidad. Así lo han anunciado hoy la concejala de Cultura y Festejos, Soledad Raya, y la responsable municipal de Juventud y Mujer, Alicia Galisteo.El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa ha establecido las medidas necesarias para garantizar la seguridad en el recinto, tanto de los usuarios como de los propios trabajadores municipales. Por este motivo, el aforo se limitará al 50 por ciento, lo que significa que sólo 62 personas podrán permanecer al mismo tiempo en el interior de la Biblioteca.“Hemos tomado una serie de medidas para cumplir con los requisitos y normativas vigentes, como la retirada de asientos no utilizables y la reducción del aforo”, ha comentado la delegada de Cultura y Festejos, quien ha hecho hincapié en que “habrá una limpieza extrema que irá acompañada de la distribución de desinfectantes por la Biblioteca”.El horario de apertura será de 8.30 de la mañana a 22.00 de la noche (de lunes a viernes) y de 10.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 de la tarde (sábados). Con todo, tal y como ha anunciado Alicia Galisteo, la Asociación Juvenil “Remonta” ha abierto una sala de estudios en la Casa Joven de la Fundación Social Universal, situada en la confluencia de las avenidas Antonio y Miguel Navarro y María Auxiliadora con la calle Virgen de las Viñas.Por este motivo, Alicia Galisteo, agradeció esta iniciativa de la asociación que permitiría cubrir las plazas de lectura que la Biblioteca Municipal no pueda asumir por las limitaciones de aforo. No obstante, las personas que deseen hacer uso de la Sala de Estudios de la Casa Joven deberán reservar su plaza