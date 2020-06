Buzón del Lector | Un servicio poco ágil

ANTONIO LUCENA PÉREZ

FOTOGRAFÍAS: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Esta mañana he salido indignado de nuestro Ayuntamiento, ya que solo atienden con cita previa y únicamente ofrecen quince citas al día, de manera que si la solicitas hoy te la dan para dentro de cinco días y, si te cumple un plazo, te dicen que eso es lo que hay. ¿Hasta dónde hemos llegado, con la ingente cantidad de personal que trabaja allí? ¿Cómo es que no movilizan más áreas para agilizar este servicio?Pueden hacer la prueba. Accedan ae intenten solicitar una cita previa, ya verán que es cierto lo que comento. Lo peor es la incertidumbre y la indefensión a la que estamos sometidos los ciudadanos. Pienso que los políticos y los funcionarios están ahí para dar facilidades al contribuyente. Sin embargo, a veces parece que tenemos que pedir un favor para hacer cualquier gestión.Pienso que, en ocasiones, el funcionariado no está a la altura de sus obligaciones y no saben apreciar lo que es cobrar todos los días 25 de cada mes, llueva, truene o lo que sea. Ese privilegio debería verse reflejado en la atención a los administrados, es decir, a los ciudadanos que, con nuestro esfuerzo y el pago de los impuestos, hacemos posible la financiación de la Administración pública.