Buzón del Lector | La mejor Sanidad del mundo

JUAN ANTONIO PRIETO LÓPEZ

Después de más de tres meses de consultas, analíticas y algunas pruebas médicas más, el pasado 19 de mayo me intervinieron quirúrgicamente del pie derecho en el Hospital Comarcal de Montilla y, pasados nueve días, me dieron el alta hospitalaria.Y recapacitando un poco te das cuenta de que te has cruzado en tu vida con personas que están fuera de lo normal. Este es el caso de la doctora doña Pilar Llereda y de la auxiliar doña Rosa Salido, del Centro de Salud de Montilla, así como de los doctores Don Antonio Vicente Rueda, hematólogo, y de Don José Luis Jiménez Lefler, cirujano, ambos del Hospital Comarcal de La Retamosa.A todos ellos, gracias por hacer más de lo que su trabajo les exige. Gracias por ser magníficos profesionales, por su preocupación por los pacientes y por su calidad humana. Gracias, sencillamente, por ser buenas personas.Y no puedo dejar de recordar a todo el personal del Hospital: sanitarios, enfermeros, enfermeras, celadores y celadoras por su profesionalidad, su trato amable ysus palabras de ánimo. Ahora entiendo cuando oigo hablar de que la Sanidad española es de las mejores del mundo: tiene que serlo necesariamente, contando con profesionales como los que yo he tenido la suerte de conocer. Nuevamente, gracias.