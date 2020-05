Llamas lamenta el "desconcierto" que genera la Junta con los datos sobre la incidencia del Covid en Montilla

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha lamentado hoy el "desconcierto" que genera la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía con los datos sobre la incidencia del Covid-19 en los diferentes municipios de Andalucía. De este modo, el primer edil se suma a las críticas de otros regidores de la comarca, comopor el "baile de cifras" que está registrando la web del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía en relación al número total de vecinos afectados por el coronavirus en cada municipio.Y es que, la Consejería de Salud y Familias sitúa hoy en 84 el número acumulado de positivos por coronavirus en Montilla ––, aunque no registra ningún nuevo positivo en la localidad en los últimos 14 días."Desconocemos de dónde salen estas cifras y si son actuales", ha manifestado Rafael Llamas quien, en declaraciones a, ha recalcado que "ayer informaban de 80 casos positivos por coronavirus en Montilla y hoy los elevan a 84, aunque en el cómputo de confirmados acumulados en los últimos catorce días no aparece ninguno, así que las cifras no cuadran".A su vez, el primer edil ha reclamado una "mayor concreción en los datos" que ofrece la Consejería de Salud y Familias. "El mapa interactivo de la web del Instituto de Estadística y Cartografía solo ofrece información de los casos totales acumulados desde que comenzó la pandemia pero, sin embargo, no recoge cuántas personas han conseguido ya superar la enfermedad, de manera que, como Ayuntamiento, no tenemos forma de saber si las medidas de restricción de la movilidad están o no surtiendo efecto en nuestra localidad", ha señalado el alcalde.Por otro lado, Rafael Llamas ha instado a las autoridades sanitarias de la Junta de Andalucía a "concretar" cuántos de los casos positivos que se registran en Montilla se localizan en la Residencia-Hogar para Mayores San Rafael. "Ya sabemos que, por desgracia, el coronavirus ha afectado gravemente a ese centro pero necesitamos conocer si, en el resto del municipio, la enfermedad está completamente controlada para poder tomar las medidas oportunas", ha añadido el regidor socialista.En similares términos se manifestó ayer el alcalde de Santaella, quien se mostró "indignado" por el "modo en que la Junta está gestionado la información con los municipios". Para José Álvarez, "con independencia de cuál sea la Administración competente, los ciudadanos acuden a su Ayuntamiento, que es la institución más próxima, para pedir información y, en este caso, los datos que nos están llegando por parte de la Junta de Andalucía son, cuando menos, confusos".