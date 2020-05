La empresa mixta Aguas de Montilla pide a los vecinos que eviten tirar toallitas húmedas o residuos al inodoro

Garantía de suministro

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La empresa mixta Aguas de Montilla ha pedido a los vecinos del municipio que eviten tirar toallitas húmedas o residuos al inodoro. Los operarios de la firma, que gestiona el ciclo integral del agua en la localidad, han tenido que realizar diversas actuaciones en las últimas semanas ante el aumento de avisos por atascos debidos a la acumulación de toallitas y otros residuos sólidos que obstruyen el sistema de saneamiento del municipio.De esta manera, se han realizado hasta la fecha tres intervenciones en las redes de alcantarillado de la localidad y dos en las estaciones de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR). Así, la semana pasada se procedió a la limpieza de las EBAR de Maldonado y Alcubillas, y se realizó la limpieza y mantenimiento de las bombas, que "presentaban en algún caso obturaciones por toallitas que impedían su correcto funcionamiento".Además, en el bombeo de Alcubillas, y debido a las toallitas y otros materiales arrastrados, se había colmatado el arenero y las rejas, llegando suciedad incluso al pozo de bombeo, lo que obligó a realizar una limpieza de la instalación que se prolongó por espacio de más de 12 horas y que requirió, incluso, la actuación de un camión cisterna y de una grúa para la extracción, mantenimiento y posterior colocación de las bombas, una vez limpias y revisadas."Para evitar que se produzcan estos atascos solo se deben seguir unas sencillas recomendaciones, como evitar arrojar elementos no biodegradables a los conductos de desagüe habitual del hogar como puedan ser váteres, lavabos o fregaderos, y utilizar papeleras en el baño para arrojar las toallitas húmedas y otros elementos de higiene personal", explicó el gerente de Aguas de Montilla, Lorenzo Cuenda, quien insistió también en la necesidad de evitar arrojar aceite usado por los desagües."Estos consejos se deben aplicar también a la hora de eliminar de forma adecuada las mascarillas y guantes cuyo uso se está generalizando con motivo de la crisis sanitaria causada por el coronavirus", resaltó el gerente de Aguas de Montilla. De esta manera, la empresa que gestiona el ciclo integral del agua recuerda la necesidad de desechar de manera correcta estos elementos de protección para que no acaben en la naturaleza ni en las redes de saneamiento de la localidad."Nunca se debe tirar al inodoro y se recomienda seguir las indicaciones de diferentes organismos como el Ministerio de Sanidad, que recomienda que se desechen al contenedor general o de desechos sin medidas excepcionales si han sido usados por personas sin Covid-19", señaló Lorenzo Cuenda, quien hizo hincapié en que "si los guantes y mascarillas han sido usados por personas afectadas por el virus, estos residuos se deben depositar en una bolsa de plástico, dentro de una segunda bolsa de basura, que se encuentre en un cubo diferente al resto de residuos".Por otro lado, desde Aguas de Montilla volvieron a remarcar que se están desarrollando todas las medidas para la contención de la epidemia del Covid-19, lo que permite garantizar la calidad del agua potable y su consumo. "El control analítico del agua suministrada se está realizando con total normalidad y las estaciones potabilizadoras están completamente operativas", confirmó el gerente de la empresa.Además, tanto en el caso del abastecimiento como en el del saneamiento se están realizando las labores de mantenimiento correctivas, así como trabajos que no son demorables "con el fin de garantizar que ambos servicios funcionan sin ningún tipo de contratiempo".La empresa mantiene la atención a los usuarios y, de hecho, ha reforzado y ampliado los canales no presenciales de atención al cliente, que están funcionando con normalidad. Todas las gestiones se pueden realizar por la oficina virtual de Aguas de Montillaasí como por los teléfonos de Atención al Cliente (900 400 405) y Atención de Averías (900 400 415). Además, se cuenta con una línea adicional de Atención al Cliente (957 664 544).