La alerta sanitaria por el Covid-19 se cobra en Montilla 377 puestos de trabajo, la peor cifra desde el año 2016

La alerta sanitaria por el Covid-19 está teniendo consecuencias nefastas para el mercado laboral en Montilla. Así se desprende del último informe del Observatorio Argos, dependiente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que ha deparado malas noticias para la localidad por cuarto mes consecutivo aunque, en esta ocasión, con datos sensiblemente peores. Y es que el municipio cerró el pasado mes de abril con 2.310 desempleados, la cifra más alta desde el mes de octubre de 2016, cuando el municipio de la Campiña Sur cordobesa contabilizaba a 2.316 vecinos sin empleo.De esta forma, 377 vecinos de la localidad perdieron su puesto de trabajo desde que se declaró el Estado de alarma el pasado 14 de marzo. A su vez, Montilla vio aumentar su lista de demandantes de empleo –un ítem que incluye tanto a quienes asisten a cursos de formación como a quienes están cobrando el subsidio agrario–, pasando de los 3.115 que se contaban en febrero a los 4.832 con los que se cerró el mes pasado.A nivel autonómico, el paro creció en Andalucía en 32.964 personas (3,49%) en abril, una subida que es la mayor registrada en ese mes en toda la serie histórica, pero que debe considerarse excepcional debido a las consecuencias que está teniendo en el tejido productivo el estado de alarma y la crisis sanitaria por el Covid-19. Con este incremento, la cifra de desempleados se sitúa en la comunidad autónoma en 978.297 personas.En el conjunto de España, por su parte, el paro creció en 282.891 personas (7,97%). La subida nacional es 4,48 puntos superior a la andaluza, que se sitúa como la segunda comunidad, tras Extremadura, en la que menos sube el paro porcentualmente este mes.No obstante, el dato refleja la realidad del paro registrado no afectado por los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), tras haberse corregido la anomalía estadística que supuso incluir a parte de los afectados por estos expedientes en esta estadística en el mes de marzo. La normativa estatal, vigente desde 1985, señala que los afectados por ERTE se clasifican en el capítulo de demandantes de empleo no ocupados, pero no entre los parados registrados.En cuanto a los últimos 12 meses, el desempleo se incrementó en Andalucía en 199.203 personas (25,57%), mientras que la subida nacional fue de 667.637 (21,10%). Por sectores, el paro se redujo el pasado mes en Andalucía en la construcción (-3.212 parados, -3,08%) y se incrementó en el resto, principalmente en los servicios (28.737 parados, 4,57%), sector que acapara el 87% de la subida mensual y que es el más castigado por esta crisis. Sube también el paro en la industria (3.023 personas, 5,19%), la agricultura (2.656 parados, 3,85%) y el colectivo sin empleo anterior (1.760 personas, 2,07%).En relación al mismo mes del año anterior, el paro creció un 40,08% en la construcción, 28,77% en los servicios, 27,62% en la industria, 15,47% en la agricultura y 0,63% en el colectivo sin empleo anterior. Por sexos, el paro creció el pasado mes de abril un 3,17% entre los hombres y un 3,73% entre las mujeres. Respecto a abril de 2019, creció un 35,51% en el colectivo masculino y un 18,76% en el femenino.Por edades, el paro se incrementó el pasado mes un 5,74% entre los menores de 25 años, un 4,22% en el grupo de entre 25 y 44 años y un 2,33% en los mayores de 45 años. En términos interanuales, creció un 31,56% en los menores de 25 años, un 33,88% en el grupo de entre 25 y 44 años y un 17,06% en los mayores de 45 años.El paro se incrementó el pasado mes en todas las provincias andaluzas a excepción de Huelva, provincia en la que permaneció estable y registró sólo 2 parados más con respecto al mes anterior (0%). El mayor incrementó se registró en Almería (7,16%), seguida de Málaga (4,73%), Córdoba (4,60%), Granada (4,20%), Jaén (3,33%), Cádiz (2,54%) y Sevilla (2,30%).Con respecto a abril del año anterior, el paro creció en todas las provincias: Málaga (31,74%), Huelva (30,57%), Jaén (26,04%), Córdoba (25,40%), Granada (24,58%), Cádiz (23,27%), Sevilla (22,85%) y Almería (22,25%). Con respecto a la contratación, en Andalucía se firmaron en el último mes 178.830 contratos, lo que representa un -42,57% con respecto al mes anterior y un -56,06% con respecto a abril de 2019.En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, Andalucía registró en abril un descenso de 123.259 afiliados (-4%), lo que sitúa la cifra total de cotizantes en 2.961.458. En España también se registra una intensa caída de la afiliación, de 548.093 cotizantes y un -2,88%. Con respecto al año anterior, Andalucía registra un descenso en sus afiliados a la Seguridad Social de -192.912 personas, -6,12%. En España, la caída es de 771.695 cotizantes (-4,01%).Con respecto al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social, Andalucía cerró abril con 529.743 personas afiliadas, lo que supone una caída de 8.508 cotizantes a esté régimen con respecto a febrero, un 1.58% menos. En el conjunto de España, la caída ha sido de 41.250 personas y un descenso porcentual del 1.27%.