CSIF cuestiona la "idoneidad" de Rafael Llamas como presidente del Consorcio Provincial de Bomberos

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha cuestionado hoy la "idoneidad" de Rafael Llamas como presidente del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, dependiente de la Diputación de Córdoba. La organización ha denunciado, por medio de un comunicado, "el abandono que sufre el colectivo de bomberos" por parte de político montillano, al que acusan de no haber "podido atender eficazmente este servicio tan esencial para la ciudadanía cordobesa".Para la sección sindical de CSIF Córdoba, este "abandono" de las obligaciones como presidente del Consorcio de Bomberos es "consecuencia de que el presidente está desbordado ante las responsabilidades de su cargo consistorial en Montilla y el virulento impacto de la pandemia en esta localidad".En este sentido, CSIF ha puesto hoy en cuestión la "idoneidad de nombrar al frente de un servicio tan esencial como es el Consorcio Provincial de Bomberos a un cargo público con tantas responsabilidades", ya que, como recuerda la organización, además de la presidencia de esta entidad, ostenta la Alcaldía de Montilla y la Delegación de Cohesión Social, Participación Ciudadana, Consumo y Protección Civil de la Diputación de Córdoba.En el mismo comunicado, CSIF Córdoba ha denunciado la falta de realización de test de detección del Covid-19 a la plantilla de profesionales del Consorcio, una situación que se mantiene, según el sindicato, "pese a las reiteradas peticiones" que se han hecho. En ese sentido, la entidad lamenta que la Diputación no haya facilitado dichas pruebas a la plantilla, "máxime cuando el propio Consorcio solicitó a los trabajadores que, de forma voluntaria, fuera de la jornada laboral y sin retribución, realizaran labores de desinfección en la provincia con la consiguiente posible exposición al virus”.CSIF Córdoba ha explicado también que desde el inicio de la pandemia por el Covid-19, el Consorcio de Bomberos “ha utilizado el estado de alarma decretado como parapeto para no dar continuidad a las mesas negociadoras establecidas, sometiendo a un auténtico ostracismo los intereses laborales del colectivo”.Por último, la sección sindical de CSIF Córdoba ha mostrado su "indignación" ante el inicio de la campaña de intervenciones de verano "sin haber previsto la forma administrativa de incorporación de plazas aprobadas para 2020 y sin las vacantes creadas con las que poder paliar la falta de efectivos en los turnos de trabajo y, de este modo, poder prestar los servicios de forma eficaz y segura".