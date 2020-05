Buzón del Lector | Siempre agradecido

FRANCISCO GALLEGO MOYA

se hace eco en sude una carta abierta del jefe de la Policía Local, Francisco Gallego Moya, dirigida a Francisco Jiménez Merino, agente que se ha jubilado en el día de hoy tras una larga trayectoria de servicio público. Si desea participar en esta sección, puede enviar un correo electrónico a la Redacción del periódico exponiendo su queja, comentario, sugerencia o relato. Si quiere, puede acompañar su mensaje de alguna fotografía.En circunstancias normales, hoy hubiera sido un día de felicidad, cargado de emociones, con un pasillo lleno de agentes de Policía aplaudiendo y haciendo sonar las sirenas no con sabor a "adiós para siempre" sino como un "hasta luego" porque un Agente que ha sentido y ha vivido esta profesión por dentro no se olvida tan pronto. Pero el actual estado de alarma, junto con otras circunstancias, así lo han querido. Cosas del destino...Hoy, oficialmente, hubiera sido el último día de servicio de Francisco Jiménez Merino, conocido por toda Montilla como Paco Merino. Pero toda esta situación ha propiciado que vistiese el uniforme por última vez hace solo unos días.Ha dedicado toda su vida, desde los 21 años que entró en este Cuerpo, al servicio del ciudadano. Y hoy te despido no como tu actual jefe sino como tu hijo, porque fuiste, eres y serás como nuestro padre, como aquella persona que junto a toda tu familia nos abrió las puertas de su casa cuando llegamos a Montilla y éramos todavía unos desconocidos. Siempre agradecido.Te lo he dicho muchas veces. Como todos, has tenido tus fallos pero también muchos aciertos. Y todos tus consejos me han servido para guiar mi camino. Gracias por todo: por tu dedicación, por tu sacrificio y por tu tesón, demostrado en el día a día de esta dura profesión. Disfruta de tu nueva etapa: tu alegría será la nuestra.Muchas gracias, Paco. Ya te echo de menos...