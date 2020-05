Buzón del Lector | Obras en la calle Lobero

ENRIQUE PINO MESA

FOTOGRAFÍAS: ENRIQUE PINO MESA

se hace eco en sude una carta abierta dirigida al alcalde de Montilla, Rafael Llamas, por parte de un vecino de la calle Lobero, una vía que conecta las calles San José y Dámaso Delgado con Zarzuela Baja. Si desea participar en esta sección, puede enviar un correo electrónico a la Redacción del periódico exponiendo su queja, comentario, sugerencia o relato. Si quiere, puede acompañar su mensaje de alguna fotografía.Excmo. Sr. Alcalde de Montilla.Parece ser que ya se están reanudando las obras por parte del Ayuntamiento. La calle Lobero, en la que vivo, lleva con problemas desde hace un año aproximadamente. Creo que una señora, a la que atendí, denunció que cayó al tropezar en el levantamiento de la calle, produciéndose una lesión en un brazo. Por tanto, desde ese instante, conocen la situación, amén de que usted personalmente vive muy cerca y debe ver diariamente la situación que padecemos.En una publicación de la hoja informativa de la Asociación de Vecinos del Cerrillo de San José se decía que el problema debía resolverlo el vecino correspondiente. Pasó el tiempo y no se tomó ninguna medida.Tiempo después, se hizo una cata y cortaron la calle, poniendo unas vallas. Se iniciaron las obras con cierta tranquilidad. Debido a esto pregunté a los operarios y me contestaron que ellos venían cuando así lo decidían quienes mandan.Entiendo que, desde el 14 de marzo, no se haya reanudado la obra, debido a las circunstancias de todos conocidas. Pareciese que los vecinos que vivimos en esta calle somos ciudadanos de segunda o de tercera, a pesar de que pagamos impuestos de primera.Quiero además decirle que los vecinos directamente afectados (entre los que no me encuentro) son personas mayores y, en algunos casos, dependientes. Creo que todos hemos dado muestras de respeto y paciencia, por lo que espero y deseo que tome las medidas oportunas para que esta situación se subsane lo más pronto posible.