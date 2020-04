La provincia de Córdoba registra 1.084 casos positivos por coronavirus y alcanza las 131 personas curadas

Datos por municipios

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía acaba de confirmar quince nuevos casos de coronavirus en la provincia de Córdoba en las últimas 24 horas. De este modo, el número total de afectados en toda la provincia asciende a 1.084, de los que 424 han estado ingresados en algún centro hospitalario –52 de ellos en alguna Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)–. La provincia ha alcanzado, además, los 45 fallecidos por Covid-19 y cuenta ya con 131 personas que han superado la infección.Según el Ejecutivo autonómico, los nuevos casos declarados están pendientes de confirmación del Centro Nacional de Microbiología. Asimismo, se han activado los protocolos de prevención dictaminados por el Ministerio de Sanidad para determinar los posibles contactos directos que hayan tenido estos pacientes. Actualmente, 1.989 pacientes confirmados con Covid-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 406 se encuentran en alguna UCI. La Comunidad Autónoma contabiliza oficialmente 652 fallecidos por coronavirus y 1.193 personas curadas."La Consejería de Salud y Familias no puede legalmente comunicar a las entidades locales datos personales de categoría especial (salud), ya que es deber de todas las instituciones proteger la intimidad de la población y no contribuir a su estigmatización". Así de rotundo se ha expresado el Gobierno andaluz en un comunicado, en el que precisa que el delegado de Protección de Datos del Sistema Sanitario Público de Andalucía "ha emitido un informe jurídico en el que se dictamina que no se puede ceder información de los vecinos residentes en el municipio a quienes se les haya detectado Covid-19 positivo, por la falta de habilitación legal en este ámbito".En ese sentido, y en virtud de este nuevo posicionamiento,no puede ofrecer hoy esta información, a tenor del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos y, también, en atención a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, así como al Informe de la Agencia Española de Protección de Datos N/REF 0017/2020.