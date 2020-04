El PP solicita un "plan de reparto de mascarillas" y un informe sobre la gestión municipal frente al Covid-19

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Montilla ha solicitado al equipo de gobierno un informe sobre la gestión municipal ante la alerta sanitaria provocada por el coronavirus, así como un "plan de distribución de mascarillas" que garantice que este material llega a todos los vecinos mayores de 60 años que no dispongan de ellas.Para el concejal popular Javier Alférez, el informe sobre la gestión municipal frente al Covid-19 "representa una medida de transparencia y responsabilidad hacia los vecinos en general y los propios voluntarios en particular". En ese sentido, el edil del PP ha manifestado la necesidad de conocer aspectos como las "cantidades que se han recogido a través de donaciones particulares, así como el material recibido por las diferentes Administraciones y el plan de distribución que se ha realizado desde nuestro Ayuntamiento".Según Alférez, "la falta de material sanitario ha generado un movimiento vecinal de ayuda que el PP considera como digno de mención", de ahí que haya solicitado "un reconocimiento público, minimizando el protagonismo político", una vez haya quedado controlada la propagación del virus."Es de agradecer que todos aporten lo poco de lo que disponen en un momento en el que muchos ya están sufriendo los efectos provocados por la paralización de la actividad económica", ha apuntado Javier Alférez, quien ha mostrado también interés por conocer "las cantidades con las que se está contribuyendo en el ámbito municipal a estas iniciativas vecinales".Desde el PP han mostrado hoy su "gratitud al conjunto de trabajadores y trabajadoras que continúan en sus puestos de trabajo, algo que hace que no carezcamos de las atenciones y servicios prioritarios", en palabras de Javier Alférez, quien ha solicitado al equipo de gobierno la puesta en marcha de un sistema de reparto a domicilio de kits esenciales de protección para personas mayores de 60 años."Desde nuestro Ayuntamiento debemos evitar todo lo posible la exposición de nuestros mayores y asegurarnos de que disponen de una protección esencial ya que, en muchos casos, pueden tener dificultades para hacerse con mascarillas y otros elementos de protección", ha señalado el edil popular, quien ha solicitado un "estudio" que permita poner en marcha cuanto antes esta distribución de "material esencial".