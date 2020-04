Comisiones Obreras valora positivamente la vuelta a la actividad laboral "sin incidentes" en toda la provincia

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

Comisiones Obreras (CCOO) valoró ayer positivamente la vuelta a la actividad de algunas de las actividades no esenciales "sin incidentes reseñables" en la provincia de Córdoba, tal y como destacó la secretaria general, Marina Borrego, quien resaltó que “la mayoría de las empresas que han retomado el trabajo tras los quince días de permiso retribuido decretados por el Gobierno lo han hecho bajo mínimos y con las mismas plantillas que ya estaban trabajando antes de dicho decreto”.Tal es el caso del sector industrial, en el que las empresas reiniciaron la actividad con el personal mínimo, teniendo en cuenta que “algunas de ellas están aplicando un ERTE y ya tenían establecidas reducciones de jornada o despidos previos al decreto”, recordó Borrego, quien aseguró que “en donde CCOO tiene representación se están cumpliendo las medidas de prevención y protección”.Por lo que respecta al sector de la construcción, la responsable sindical reconoció que hubo “cierto desconcierto” en la mañana de ayer a causa del decreto que estableció el Gobierno y que prohíbe obras en edificios donde existan viviendas habitadas o en lugares anexos a edificios habitados.“En este caso ha habido incidencias puntuales por la falta de mascarillas y otras medidas de protección, pero en general hay bastante normalidad”, dijo la secretaria general, que advirtió, no obstante, que “es el primer día de vuelta a la actividad y aún estamos sondeando los distintos sectores productivos para vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad, que es lo que más nos preocupa en este momento”.En este sentido, CCOO hace un llamamiento a las personas trabajadoras que han vuelto a sus puestos de trabajo para que, en caso de no estar recibiendo los equipos de protección individual (EPI) y que no se estén adoptando las medidas oportunas de seguridad, lo pongan en conocimiento de la Inspección de Trabajo o del sindicato porque “en estos momentos lo más importante es proteger la salud de los trabajadores y trabajadoras y que retomar la actividad no suponga un repunte de los casos de coronavirus que ya empezaban a descender en la provincia”, remarcó Borrego.Por otra parte, y en referencia a la recuperación de las horas del permiso retribuido, Marina Borrego recordó que “tenemos cinco días para negociar cómo se van a recuperar las horas del permiso retribuido” y “donde tenemos representación ya se está negociando, pero lo que nos preocupa son las empresas en donde no hay representación sindical y los trabajadores y trabajadoras están más desprotegidos”, insistió.“CCOO mantiene sus puertas abiertas para asesorar a los trabajadores y trabajadoras que tendrán que recuperar horas de trabajo tras la crisis sanitaria, para que puedan negociar con las empresas y no se comentan abusos como algunos casos que hemos detectado, en los que la empresa pretendía que los trabajadores y trabajadoras contaran el permiso retribuido como vacaciones cuando no son vacaciones ni afectan a éstas”, puntualizó.