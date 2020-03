Una psiquiatra montillana ofrece apoyo terapéutico profesional y gratuito a personas que lo necesiten

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

Las muestras de solidaridad entre los vecinos y vecinas de Montilla no dejan de sucederse en los últimos días. Y una de las últimas iniciativas llega de la mano de la montillana Sara María Cabello de Alba, médico especialista en Psiquiatría del Hospital Mancha Centro, de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, quien ha abierto uny unpara prestar apoyo psicoterapéutico profesional y gratuito a todas las personas que lo necesiten en estos momentos de obligado confinamiento tras la declaración del Estado de alarma por el Covid-19."Actualmente estoy en mi domicilio por problemas de salud y, desde aquí, me gustaría aportar mi granito de arena en la ayuda a la sociedad, especialmente a aquellas personas que están en casa con una gran incertidumbre ante lo que está ocurriendo", ha explicado, en declaraciones a, esta especialista que se formó como médico residente en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid."Nos encontramos en un momento complicado, en el que la salud mental de las personas peligra más que nunca, ya que estamos viviendo cada día con unas emociones para las que no estamos habituados", explica la doctora Cabello de Alba, quien recalca que "la tensión, la ansiedad, el miedo, el confinamiento, la soledad y la muerte constante de nuestros seres queridos, entre otras situaciones, introducen al individuo en una situación de malestar progresivo que podría desembocar en un trastorno mental cuyas consecuencias, a día de hoy, serán muy variables y aún no predecibles".Por este motivo, Sara María Cabello de Alba ha puesto en marcha una iniciativa, de manera totalmente altruista, con el objetivo de poder ayudar desde casa a las personas que lo requieran. Para ello, además de una serie deen los que se aborda la situación emocional que se está viviendo y en los que, además, responde a las preguntas de los usuarios y aporta consejos prácticos para sobrellevar la situación.De igual manera, Sara María Cabello de Alba ha creado un buzón de correo electrónico donde las personas que lo deseen pueden escribir para explicarle su situación personal y recibir un apoyo psicoterapéutico y psiquiátrico más individual y personalizado:"Es muy importante que cada una de estas personas pueda sentir un acompañamiento cercano y que le sea posible una consulta profesional en el caso de que lo necesiten", ha señalado la psiquiatra montillana, quien ha reconocido que debido a la saturación que viven actualmente muchos hospitales, "poder recurrir a una consulta hospitalaria de psiquiatría es casi imposible a día de hoy".