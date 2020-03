Servicios Sociales establece "medidas de urgencia" para garantizar la cobertura durante el Estado de alarma

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

"El Ayuntamiento de Montilla garantizará el funcionamiento de los Servicios Sociales Comunitarios en estos momentos tan complicados". Así lo reiteró ayer, en declaraciones a, el alcalde de la localidad, Rafael Llamas, quien insistió que todos los profesionales que desempeñan su labor en el Centro Municipal de Servicios Sociales "Lola López Baena" trabajan desde el primer momento con las medidas de prevención y de protección necesarias ante la crisis provocada por el Covid-19, "con el único objetivo de seguir atendiendo a los ciudadanos de Montilla que más lo necesitan"."Los Servicios Sociales Comunitarios de Montilla cuentan con toda su plantilla, aunque se han establecido turnos para la asistencia al centro de trabajo y para facilitar también el teletrabajo, tratando así de salvaguardar la seguridad de los empleados municipales sin dejar de atender a la ciudadanía", explicó el primer edil.No obstante, el Ayuntamiento de Montilla, siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias a nivel autonómico y nacional, ha decidido suspender todas las actividades que no se consideren "esenciales" en estos momentos de Estado de alarma, toda vez que se pide a la ciudadanía que "especialmente por su seguridad" no se acuda de manera presencial al centro, ubicado en la calle Altillos, en el edificio del antiguo Colegio San José y realicen sus trámites y consultas de forma telefónica."Las prestaciones domiciliarias que garanticen la cobertura de necesidades básicas como higiene personal, alimentación o vestido no van a sufrir ningún cambio ni paralización y desde el Ayuntamiento garantizaremos la cobertura a las familias más necesitadas, con economías más precarias", reiteró el alcalde, quien hizo hincapié en que el Consistorio también va a mantener el servicio de comedor escolar para los menores beneficiarios del Programa de Refuerzo de la Alimentación Infantil.En relación al servicio de Ayuda a Domicilio, el Ayuntamiento de Montilla garantiza las prestaciones domiciliarias que aseguren la cobertura de necesidades básicas esenciales como aseo, higiene personal y del entorno próximo, vestido, tratamientos y prestaciones farmacéuticas y de alimentación, "siempre teniendo presentes las medidas preventivas, tanto para el personal del servicio como para las personas usuarias del mismo".Según explicó Rafael Llamas, los servicios de Ayuda a Domicilio en curso se llevarán a cabo "independientemente de las condiciones de la persona beneficiaria del mismo o del sistema de provisión al que deba acogerse, sea el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia o la Ayuda a Domicilio normalizada como prestación básica de Plan Concertado".De igual manera, el Consistorio montillano revisará los casos que estaban siendo atendidos en Centros de Día sin servicio de Ayuda a Domicilio "para verificar que están correctamente atendidos en sus domicilios" y para determinar si precisan "algún tipo de apoyo externo".La incidencia del coronavirus en Montilla ha llevado igualmente al personal técnico de Servicios Sociales y a Monsecor, la empresa proveedora de la Ayuda a Domicilio, a reconfigurar el contenido de las atenciones domiciliarias prescritas, en atención a las "peculiares circunstancias" que se viven como consecuencia de la alerta sanitaria por Covid-19.Por todo ello, el alcalde de Montilla volvió a hacer ayer un llamamiento a la "solidaridad" y a la "responsabilidad", y animó a los vecinos a utilizar los cauces formales para plantear las demandas y necesidades. "Debemos ser conscientes de que estamos trabajando para que el impacto sea el mínimo en las familias y personas más vulnerables", recalcó el primer edil.Para ampliar o aclarar cualquier cuestión, desde el Ayuntamiento de Montilla invitan a los ciudadanos a ponerse en contacto con los Servicios Sociales a través del teléfono 957 654 722 (en horario de mañana) y 957 652 626 (en horario de tarde) o a través de correo electrónico ss@montilla.es