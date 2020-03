Prisionero de sus propios errores

A.D.F.B. Bujalance 2--2 Montilla C.F.

El Montilla C.F. sumó un punto en la tarde del domingo al igualar a dos tantos ante la A.D.F.B. Bujalance. Los de Jesús Fernández, faltos de ideas y fluidez en el juego durante muchos minutos cedieron, además, dos tantos a su rival en sendos deslices que complicaron aún más la contienda. Javi Guerrero y Maíllo, éste último debutante en la jornada de ayer, permitieron con sus goles sacar algo positivo a los montillanos.Así, el encuentro comenzó con un once inicial por parte de los auriverdes plagado de ausencias. Maleno, Javi Castilla, Pedraza y Jesús Robles no estaban disponibles para el choque, no obstante, el plantel era de total garantías. En lo que respecta al juego, el Montilla comenzó dominando el choque. Chechu García tuvo al minuto de juego en su testa el primer tanto, al rematar de cabeza en boca de gol un balón dividido. Pese a ello, el guardameta despejó con muchas dificultades a córner.Instantes después, Chechu Córdoba realizó un disparo desviado. Los vinícolas controlaron el esférico y fueron encerrando a su rival en el área. Ante esta situación, fue inesperado lo que ocurrió a los 19 minutos de juego. Con un Montilla volcado en ataque, un despiste defensivo permitió a Barbecho batir por bajo a José Rodríguez en un mano a mano.Por suerte para los intereses auriverdes, Javi Guerrero empató la contienda a los 28 minutos de juego al rematar de cabeza el esférico a la salida de un córner y mandar el cuero al fondo de las mallas. La alegría fue efímera, al conceder de nuevo los montillanos un tanto a los bujalanceños.Nada más sacar de centro, una falta en el lateral a favor del cuadro local fue señalada por el colegiado. Tras colocar el balón, el Bujalance sacó rápido ante la pasividad vinícola y Barbecho batió al guardameta con un disparo cruzado. La acción fue muy protestada por el conjunto montillano, al entender que se pidió barrera y el árbitro debió parar la acción y repetir la falta. Las protestas fueron estériles y el tanto subió al marcador.De ahí al descanso, mucha disputa, poco fútbol y sensaciones negativas para los montillanos que eran incapaces de tomar las riendas del encuentro. Sin tiempo para más, ambos equipos se marcharon al descanso con 2-1 a favor de los bujalanceños.Tras el paso por vestuarios, el segundo acto no hizo mejorar al Montilla en los inicios. El Bujalance se hizo fuerte atrás y al contragolpe dio a los montillanos algún que otro susto. Con esta perspectiva, el banquillo vinícola movió ficha e hizo varios cambios, destacando el debut de Carlos Maíllo, delantero procedente del C.D. Lucecor.Entre medias de dichos cambios, Juan Gordón erró la primera oportunidad de los suyos a los 66 minutos de juego en un disparo a bocajarro que se estrelló en el cancerbero cuando tenía toda la portería para definir. Una clara oportunidad que unida a la expulsión de Barbecho en el bando local, daba un hilo de esperanza a los auriverdes de cara a conseguir el empate. Dicho tanto llegó a cinco minutos del final, cuando a la desesperada, un centro de Chechu Córdoba fue rematado por Maíllo hacía atrás con la testa, introduciéndose el balón en la red ante la alegría de la expedición vinícola.Con dos a dos en el marcador y tras la expulsión de Chechu Córdoba en las filas montillanas, el encuentro tuvo en su recta final más emoción que juego, no sufriendo más variaciones el marcador. Con seis minutos sobre el tiempo reglamentario, el colegiado dio por concluido el partido.Este empate dejó sensaciones agridulces en los montillanos, sabedores de la oportunidad perdida para haber sellado de manera matemática la presencia en elde ascenso y, sobre todo, de no haber mostrado el nivel óptimo que se requiere a un equipo que marcha líder. Sin tiempo para lamentaciones, los hombres de Jesús Fernández tendrán ante el Peñarroya C.F. una nueva oportunidad para mostrar su mejor versión. Todo ello, el domingo 8 de marzo, a las 12.30 de la tarde, en el Estadio Municipal de Montilla.Domenech, Salchi, Manu Romero, Salido, Tomás, Rojas, Rafalillo, Barbecho, Juan Ángel, Gómez y Villa. También jugaron, Ortega, Jaime, Luis, Joselillo y Alberto.José Rodríguez, Antonio Luque, Javi Guerrero, Pedro Caballero, Rafa Castillo, Sillero, Soto, Chechu García, Chechu Córdoba, Nacho y Juan Gordón. También jugaron, Luis García, Santi, Carraña, Terán y Maíllo.Barbecho (m. 19);Javi Guerrero (m. 28);Barbecho (m. 29);Maíllo (m. 85).Valero Toledo, del colegio cordobés. Amonestó por parte local a Manu Romero, Tomás, Gómez, Ortega y al delegado de equipo, Carmelo González. En el lado visitante, los amonestados eran Antonio Luque, Chechu García y Nacho. En el minuto 72, expulsó al jugador local Barbecho, por doble amarilla. A los 88 minutos de juego, Chechu Córdoba era expulsado en el Montilla por doble amarilla.Partido correspondiente a la vigésimo tercera jornada de la Primera Andaluza de Córdoba, disputado en el Estadio Municipal de Bujalance, ante unos 200 espectadores.