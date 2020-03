La Notaría de Montilla reducirá su actividad durante las dos próximas semanas ante la crisis del coronavirus

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

La crisis sanitaria por el coronavirus, así como la declaración del Estado de alarma por parte del Gobierno de España, ha llevado a la Notaría de Montilla, de acuerdo con las instrucciones del Consejo General del Notariado, a reducir su actividad durante las dos próximas semanas y atender únicamente las cuestiones más urgentes y aquellas otras para las que ya se había concertado cita.En un comunicado firmado por los notarios Federico Cabello de Alba Jurado y Verónica Rivas Jiménez, al que ha tenido acceso, se ruega a los usuarios "no acudir al despacho notarial sin cita previa" y que "solo la soliciten para cuestiones de urgencia". La aportación de documentos y pólizas se realizará, en todo caso, por medios telemáticos.En ese sentido, las personas interesadas pueden contactar con la Notaría en los números de teléfono y fax o en las direcciones de correo electrónico que. De igual modo, para las citas ya concertadas, los dos notarios de Montilla piden a los ciudadanos que "se pongan en contacto con la Notaría para valorar, en función de su urgencia, su mantenimiento o aplazamiento"."Nos vemos obligados a reducir al mínimo la autorización de documentos notariales fuera de las Notarías y no hacerlo si no es por causas graves o inaplazables", continúa el comunicado que, no obstante, aclara que "en caso de ser requeridos por personas enfermas, deberán contar con las mismas medidas de seguridad que el personal sanitario".A su vez, y con el objetivo de seguir prestando "con las garantías y precauciones necesarias para el ciudadano, trabajadores y la sociedad en general el servicio público al que la institución notarial está obligada", la Notaría de Montilla advierte que "en caso de que no sea evitable la presencia física" en sus dependencias, situadas en la confluencia de las calles Escuelas, Fernández y Canivell y Cuesta de las Caballeras, "será obligatorio adoptar las medidas preventivas de todos conocidas", a saber, "guardar la distancia mínima entre las personas evitando en todo caso el contacto físico, limitar la presencia a la duración mínima y proceder previamente a la desinfección y lavado de manos".