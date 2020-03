La Junta de Andalucía reforzará los centros sanitarios con el personal necesario para combatir el coronavirus

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, compareció ayer tarde junto al consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, para informar de las decisiones adoptadas por el Comité Ejecutivo para el Control, Evaluación y Seguimiento de Situaciones Especiales ante la alerta sanitaria producida por el coronavirus.Marín comenzó su intervención con un "mensaje de tranquilidad y confianza para los ciudadanos porque se está actuando con rigor y antelación: tenemos un plan de prevención, de contención y contamos con un sistema sanitario de primer nivel".El Ministerio de Sanidad sitúa la alerta sanitaria en Andalucía en su menor grado "Nivel 1 de Contención". Los datos aportados ayer por la Junta para la comunidad se elevaban hasta las 102 personas contagiadas, lo que supone un 4,8 por ciento del total de 2.100 casos confirmados en España pese a que se trata de la comunidad más poblada. La tasa de incidencia del coronavirus en Andalucía es de 1,06 personas por cada 100.000 habitantes frente las 11,74 de la Comunidad de Madrid.Ante esta situación, el vicepresidente de la Junta detalló las medidas adoptadas por el Comité Ejecutivo. Así, el Gobierno andaluz reforzará los centros sanitarios con el personal sanitario que sea necesario para hacer frente a este brote. "Vamos a garantizar la atención y la asistencia sanitaria no sólo a aquellos que se vean contagiados por el coronavirus, sino a los que acudan a los centros hospitalarios por cualquier otro motivo", dijo.La Consejería de Salud ha puesto en funcionamiento una línea de teléfono específica y gratuita para atender a las llamadas por el coronavirus: 900 400 061. Este número se suma al teléfono de Salud Responde (955 545 060) ya operativo. En esta línea, Marín pidió que no se sature el 112 de Emergencias.A tenor de los datos de positivos con el virus, se ha tomado alguna medida especial para la zona de la Costa de Sol y del Guadalhorce en Málaga, donde se acumulan el 70 por ciento de los casos. Para estas zonas se han adoptado medidas preventivas y de contención como la suspensión de actividades en las unidades de estancias diurnas y centros de día integrados dentro de un centro residencial y que compartan espacios.En todo el territorio andaluz, no solo en Málaga, se procede al cierre de todos los centros de participación activa (CPA). En total hay 168 dependientes de la Junta. Asimismo se recomienda a los 485 de titularidad municipal que adopten la misma decisión, así como a los 90 de carácter privado.Para el colectivo de profesionales sanitarios y otros de atención personal (como auxiliares geriátricos) que apoyan a personas mayores o con discapacidad, se establece la suspensión de congresos, seminarios cursos y jornadas; se regulan las visitas de los familiares a los centros sanitarios; y se suspenden tanto las visitas de voluntariado y las prácticas como las excursiones de grupos al exterior.En cuanto a las medidas de prevención en transportes y medios públicos, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha comenzado ya la desinfección diaria de las estaciones de autobuses y terminales marítimas dependientes de la comunidad. La medida se extiende a las líneas de metro, con la desinfección diaria de material móvil de las tres líneas de las que dispone Andalucía.Los trabajadores de la Junta de Andalucía que sean personas de riesgo por sufrir patología previa o mujeres embarazadas desarrollarán sus funciones a través del teletrabajo.El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, subrayó que las medidas adoptadas están dirigidas principalmente a "proteger a nuestros mayores, que son la población diana" como personas de mayor riesgo. Así, pidió a los andaluces que se impliquen en la protección del sector de población con mayor edad, tomando medidas de precaución para evitar contagios.