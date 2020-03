La Hermandad de los Patronos de Montilla suspende el proceso para poder elegir su nueva Junta de Gobierno

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

La alerta sanitaria por el Covid-19 ha llevado a la Franciscana Hermandad de Nuestra Madre y Señora de la Aurora y de San Francisco Solano, Patronos de Montilla, a suspender "hasta que se regularice la situación por la que se está atravesando" todo el proceso electoral que se había abierto para renovar su Junta de Gobierno.En declaraciones a, el hermano mayor de la corporación, José Antonio Trapero Perea, ha explicado que la decisión se ha adoptado tras consultarla con el delegado diocesano para Hermandades y Cofradías, Pedro Soldado, y con el propio consiliario de la hermandad, Ángel Lara Merino, con el objetivo de "no poner en riesgo la seguridad de los hermanos"."La presentación de las candidaturas se había fijado para el próximo 3 de abril y las personas que concurran a las elecciones deben recoger una serie de avales entre los hermanos, por lo que lo más razonable era dejar en suspenso el proceso", detalló Trapero Perea, quien aclaró que las elecciones se iban a celebrar el próximo 2 de mayo.Los Estatutos de la Hermandad Patronal exigen, además, la exposición pública del censo electoral en fechas previas a la celebración de los comicios, un requisito que no puede cumplirse debido al confinamiento que lleva aparejada la declaración del Estado de alarma por parte del Gobierno de España."De momento no sabemos cuándo se podrán celebrar las elecciones", reconoció José Antonio Trapero, quien aclaró que la Diócesis de Córdoba ha aprobado prorrogar el mandato de la actual Junta de Gobierno "hasta que esta situación se normalice", aunque se mostró confiado en poder retomar todo el proceso antes del próximo mes de julio, cuando se conmemora la festividad de San Francisco Solano.