La empresa mixta Aguas de Montilla adopta medidas para seguir garantizando el suministro de agua

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

Ante el estado de alerta por la propagación del Covid-19, conscientes de la inquietud que un bien básico como es el agua puede generar entre la población y aun teniendo en cuenta que el agua no es agente transmisor según los expertos, Aguas de Montilla desea manifestar que el suministro estará garantizado con las mismas garantías que hasta ahora.La calidad y la seguridad del agua potable está garantizada en todo momento. Los actuales procesos de tratamiento y los parámetros de control del agua de consumo garantizan la calidad sanitaria, no viéndose ésta afectada por la actual situación. Adicionalmente, el lavado de manos con agua y jabón es una de las principales medidas preventivas para evitar el contagio.Aguas de Montilla, en coordinación con las autoridades y en conformidad con sus orientaciones, ha implementado una serie de medidas preventivas encaminadas a preservar y garantizar la seguridad sanitaria de toda su plantilla, así como a asegurar el normal funcionamiento de las instalaciones en las que opera, sean planta de depuración o redes de abastecimiento y alcantarillado.Asimismo, Aguas de Montilla ha adoptado las decisiones necesarias para disponer, en tiempo y plazo, del material necesario y suficiente para asegurar la calidad del suministro con todas las garantías que habitualmente vienen siendo aplicadas.Para mayor concreción y transparencia, y teniendo en cuenta que hay determinadas operaciones que requieren asistencia presencial, Aguas de Montilla desea hacer públicas las siguientes decisiones adoptadas:Aguas de Montilla está en todo momento en comunicación con las autoridades sanitarias ante la situación actual y ha aplicado los protocolos de prevención dictados por las autoridades entre su plantilla en todas sus instalaciones. Las medidas preventivas (sanitarias, teletrabajo, turnos rotatorios, …) están orientadas a proteger la salud de los empleados. En todo momento, desde la compañía se ha compartido con los empleados detallada información tanto de la situación en la empresa como en el entorno.La empresa mixta Aguas de Montilla ha decretado el cierre de sus oficinas de atención al público de forma temporal. Esta medida preventiva está orientada a garantizar la seguridad y salud de nuestra plantilla y nuestros clientes, y se encuentra en línea con las medidas ya tomadas previamente y con las recomendaciones hechas por la Junta de Andalucía y también por el Gobierno de España al tejido empresarial y otras organizaciones.Todas las gestiones se podrán seguir realizando a través de los canales de atención no presenciales:Aguas de Montilla también han puesto a disposición de sus usuarios una línea fija adicional en sus oficinas de Atención al Cliente de manera temporal: 957 66 45 44.