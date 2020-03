Izquierda Unida considera "insuficiente" el concierto de plazas en el Centro Residencial "San Juan de Dios"

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Izquierda Unida (IU) considera "insuficiente" el concierto de plazas que ha aprobado la Junta de Andalucía para el Centro Residencial "San Juan de Dios" de Montilla, una medida quey que, tal y como explicó ayer el portavoz del Grupo Municipal, Francisco Lucena, solo afectaría a 20 de las 49 camas con las que cuentan las instalaciones en la actualidad."Monsecor solicitó a la Junta el concierto de veinte plazas pero esa cifra no representa el 80 por ciento de la capacidad que tiene la residencia", aclaró Francisco Lucena, quien se preguntó si el alcalde de la localidad, Rafael Llamas, "ha estado de acuerdo con que únicamente se haya solicitado el concierto de esas 20 plazas", algo que a juicio del portavoz de IU "incumpliría" el acuerdo que adoptó por unanimidad el Pleno de la Corporación municipal en 2017, a instancias de la propia coalición de izquierdas, así como la Proposición No de Ley (PNL) que se aprobó en el Parlamento de Andalucía en 2018.Para Francisco Lucena, la medida aprobada por la Junta de Andalucía representa "un paso adelante" pero resulta "claramente insuficiente" para un municipio de las características de Montilla, que supera los 23.000 habitantes. "No estamos satisfechos porque nos deja en el mismo sitio que estábamos, ya que el concierto afecta a veinte plazas que ya están ocupadas y que, hasta ahora, se financiaban mediante recursos vinculados al servicio".En ese sentido, el portavoz de IU hizo hincapié en que, al contrario de lo que se ha venido afirmando en las últimas semanas, el Centro Residencial "San Juan de Dios" de Montilla no dispone de plazas libres concertadas. "Los montillanos que en adelante necesiten una plaza en residencia concertada no podrán ser atendidos, ya que todas las vacantes están ocupadas, por lo que seguimos en el mismo punto en el que estábamos", aseveró Lucena.De igual manera, el portavoz de IU resaltó que la concertación de plazas aprobada por la Junta de Andalucía "tiene una duración de 36 meses prorrogables a otros 36, por lo que pueden pasar seis años hasta que se apruebe un nuevo concierto que amplíe las vacantes disponibles para nuestros mayores dependientes".En opinión de Francisco Lucena, "el Ayuntamiento, con su alcalde a la cabeza, tendría que haber estado más pendiente de que el número de plazas concertadas que se iba a solicitar fuera, efectivamente, del 80 por ciento", lo que hubiera elevado las plazas sostenidas con fondos públicos hasta las 32.Construido sobre una parcela de casi 6.000 metros, el Centro Residencial "San Juan de Dios" cuenta con capacidad para albergar a un máximo de 49 residentes. El edificio, que es de titularidad municipal aunque, en su origen, perteneció a la congregación de Hermanas Mercedarias de la Caridad, es gestionado desde el 1 de febrero del 2013 por la empresa montillana Monsecor, que en 2015 obtuvo la acreditación definitiva del centro.