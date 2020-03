El Ayuntamiento de Montilla confirma dos nuevos casos positivos por coronavirus en las últimas 24 horas

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

El coronavirus afecta ya a once vecinos de Montilla. Así lo han confirmado afuentes del Ayuntamiento, que han precisado que la localidad ha registrado en las últimas 24 horas dos nuevos positivos por Covid-19, por lo que el Consistorio tiene previsto publicar en las próximas horas un decreto con nuevas medidas que pretenden "mejorar" o "concretar" el "necesario cumplimiento" de la orden de confinamiento que lleva aparejada la declaración del Estado de alarma.Aunque los nuevos casos declarados están pendientes de confirmación por parte del Centro Nacional de Microbiología, desde el Ayuntamiento se ha precisado a este periódico que "se trata de vecinos de Montilla", por lo que no se descarta que en el Hospital Comarcal ubicado en La Retamosa "haya ingresada alguna persona más, oriunda de cualquier otra localidad de la comarca, que también esté afectada por Covid-19". En ese sentido, desde el Consistorio recalcan que "los once positivos por coronavirus se refieren a vecinos de Montilla".