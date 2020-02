La Junta publica en el BOJA el proyecto de decreto para modernizar y hacer más competitivo el servicio de taxi

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha dado un nuevo paso para la modernización del servicio del taxi en Andalucía. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha sometido a información pública el proyecto de decreto en el que incorporan algunas de las medidas que se han acordado con el sector en el último año para hacerlo más competitivo, como la precontratación a precio cerrado y por plaza o el pago a través de la tarjeta bancaria.La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, considera que estas medidas que se someten a consulta permitirán incrementar la calidad del servicio de taxi frente a otras alternativas de transporte "como demandan no sólo el sector sino también los propios usuarios".Las modificaciones incluyen ofrecer el precio cerrado para los servicios previamente contratados a través de una app, de manera que los usuarios puedan conocer de forma anticipada la tarifa máxima que pagarán al final del trayecto.Asimismo, se plantea como incorporación al reglamento la contratación del servicio por plaza (taxi compartido) en supuestos de gran demanda para abaratar el coste de los trayectos y contribuir a reducir el volumen del tráfico. Otra medida de cara a la modernización del servicio es la obligación de que los vehículos auto taxis vayan provistos de un aparato lector de tarjetas de crédito.Tanto el precio cerrado como el taxi compartido forman parte de las medidas consensuadas en las negociaciones que, desde principios del año pasado, se están manteniendo con diferentes asociaciones del taxi para conseguir una clima de convivencia entre este sector y el de las VTC. Fruto de las negociaciones se ha alcanzado un consenso del sector en el 80 por ciento de las acciones planteadas.Además de estas modificaciones dirigidas a la modernización del servicio del taxi, el proyecto de decreto publicado en el BOJA incorpora una serie de variaciones en el reglamento que son fruto de pronunciamientos judiciales. La propuesta presentada elimina, por ejemplo, la exigencia de que el vehículo sea conducido por el mismo titular de la licencia, ya que una sentencia judicial considera que esa medida no responde al interés público.Igualmente, se ha eliminado la restricción de que el vehículo no supere los dos años de antigüedad en el momento de concesión inicial de la licencia, por un fallo del Tribunal Supremo. No obstante, se establece un tope máximo de diez años de antigüedad para que los vehículos puedan seguir dedicándose a la actividad de auto taxi por razones de seguridad pública y vial.