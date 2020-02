José Luis Salas | La cartelera de El Salas

Podrás verlas en tu cine...





El periodista José Luis Salas, conductor del programa ' No son horas ' y, comparte con los lectores sus recomendaciones cinéfilas para el fin de semana. Experto en cine de autor, José Luis Salas es un reconocido maestro del periodismo musical y todo un especialista en el. No en vano, ha retransmitido paradecenas de galas de losde la Academia de Hollywood, además de colaborar en distintas publicaciones y en portales de Internet dedicados al cine, la música y la crónica social.Director: Chris Sanders. Con Harrison Ford, Dan Stevens, Karen Gillan, Colin Woodell, Omar Sy, Terry Notary, Alex Solowitz, Micah Fitzgerald, Heather McPhaul, Paul Mabon, Raven Scott y Martin J. Riddell. La famosa novela de Jack London, escrita en 1903, ha inspirado este filme en el que un perro comparte protagonismo con Harrison Ford, viviendo una aventura en la Alaska de la fiebre del oro de 1890.Director: Brian de Palma. Con Nikolaj Coster-Waldau, Carice Van Houten, Guy Pearce, Younes Bachir, Mohammed Azaay, Eriq Ebouaney, Thomas W. Gabrielsson, Truus De Boer, Inge Lise Goltermann, Don Alphonso y Nicolas Bro. Una operación de la CIA, una célula terrorista del ISIS en Europa, un policía con el ansia viva de querer saber quién mató a su compañero y, por si fuera poco, la batuta la lleva el realizador Brian de Palma.Director: Brian Kirk. Con Taylor Kitsch, Chadwick Boseman, J.K. Simmons, Sienna Miller, Stephan James, Keith David, Victoria Cartagena, Gary Carr, Shayna Ryan, Toby Hemingway, Dale Pavinski, Louis Cancelmi, Christian Isaiah, Morocco Omari, Katie McClellan, Jamaal Burcher, Adam Desautels, Lucky Harmon, Kevin D. Benton, Suzette Gunn, Wesley Green y Gina Destra. Un policía intenta redimir su pasado y se encuentra con una situación que supera toda idea de corrupción y el asesinato de ocho oficiales de la policía neoyorquina.Director: Polo Menárguez. Con Antonio de la Torre, Raúl Arévalo y Chema del Barco. La obra de teatro de Ignasi Vidal ya cuenta con esta adaptación peliculera sobre tres parados y un plan que no sale como se espera.Directora: Melina Matsoukas. Con Daniel Kaluuya, Jodie Turner-Smith, Chloë Sevigny, Bokeem Woodbine, Gralen Bryant Banks, Roger Petan, Kenneth Kynt Bryan, Sturgill Simpson, Roman Armstrong, Thom Gossom, Calvin Williams y Colby Boothman. Es casi una “road movie” contestataria, una montaña rusa de escapada permanente, a lo que se añade que se trata de un suceso que se hace viral y sirve para denunciar los abusos de la policía norteamericana contra los negros.Director: Alejandro Landes. Con Julianne Nicholson, Moises Arias, Jorge Román, Sofia Buenaventura, Laura Castrillón y Sneider Castro. Película brutal sobre un grupo de niños guerrilleros enfrentados a una situación descontrolada.Director: César Díaz. Con Armando Espitia, Emma Dib, Aurelia Caal, Julio Serrano Echeverría y Victor Moreira. La búsqueda de un desaparecido en la Guatemala de 2013 muestra de lo que es capaz un hijo por encontrar a su padre.Directores: Zabou Breitman y Eléa Gobbé-Mévellec. La tragedia de enamorarse en el Kabul de 1998 controlado por los talibanes. Historia basada en el libro de Yasmina Khadra.Director: Andrés Garrigó. Con Karyme Lozano, María Vallejo-Nágera, Carmelo Crespo, Yolanda Ruiz, Claudio Crespo y Pablo Viña. Propaganda religiosa en toda regla, adornada con un ligero toque de misterio y colorín.