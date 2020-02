Europa League: Sevilla sin margen de error ante el Cluj rumano

El Sevilla FC no está pasando por una buena racha en esta fase de la temporada. Los resultados positivos brillan por su ausencia, haciendo que se ponga en cuestión la conformación de la plantilla actual y la continuidad de Julen Lopetegui al frente de la nave hispalense., al equipo de la ciudad del Nervión solo le quedan dos balas en la recámara para lo que resta de campaña: la Liga Santander y la UEFA Europa League.En lo que se refiere a la competición doméstica, el objetivo está claro y este no es otro que obtener una plaza para la próxima edición de la UEFA Champions League. El crecimiento del club pasa por garantizar los ingresos que trae consigo disputar la máxima competición europea, para así intentar que el hueco entre los tres grandes del campeonato nacional no siga acrecentándose en los próximos cursos.La clasificación a la Champions League también se puede conseguir conquistando la competición fetiche del Sevilla FC., no en vano es el equipo con más trofeos por estas lides. La hermana pequeña del viejo continente ya ha entrado en las fases de eliminatorias, deparando el sorteo una llave entre el Sevilla FC y el Cluj rumano, con claro favoritismo para los españoles.La nave de Julen Lopetegui no es solo para pasar de ronda, sino también se postula como un firme candidato a conseguir su sexto título,. El camino comienza con la eliminatoria ante el Cluj, en la que el Sevilla FC, y pese a la entidad del rival, no debe confiarse en exceso y tener presente lo que ha ocurrido en el Estadio Municipal de Anduva en fechas recientes.El nivel de la competición esta campaña está fuera de toda duda, por lo que conseguir la sexta Europa League no será empresa nada fácil para el Sevilla FC. Equipos como Ajax de Ámsterdam, Manchester United, Inter de Milán o Oporto, lucharán también por la conquista de un torneo que ha dejado de verse como algo menor a nivel europeo.Los de Julen Lopetegui deben dejar atrás las malas sensaciones lo antes posible. El primer paso será tener una eliminatoria plácida ante un rival de nivel inferior como el Cluj. El partido de ida en tierras rumanas marcará si esto es así, o bien si hay sorpresas inesperadas que conviertan el partido de vuelta del Sánchez Pizjuán en la primera final de la temporada.Hablar de Sevilla FC es hablar de UEFA Europa League. ¿Conseguirán Julen Lopetegui y los suyos alzarse con su sexto entorchado?