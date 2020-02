El Sindicato de Enfermería denuncia la falta de personal en Urgencias y la UCI del Hospital Comarcal de Montilla

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: J.P. BELLIDO

El Sindicato de Enfermería SATSE del Hospital Comarcal de Montilla, gestionado por la Agencia Saniataria Alto Guadalquivir (ASAG), ha emitido un comunicado en el que denuncia el "grave y arriesgado déficit" en la plantilla de enfermeras y auxiliares de Enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y Urgencias en el turno de noche, sin que la dirección de Enfermería del centro haya solventado esta problemática.Según señala el sindicato, esta Unidad de Urgencias, Observación y Cuidados Críticos, situada en la planta baja del centro hospitalario, sólo dispone de cuatro profesionales de Enfermería y tres auxiliares de Enfermería para dar cobertura al conjunto de espacios asistenciales que abarca este servicio esencial. Por ello, SATSE exige el incremento de un profesional de Enfermería más en el turno de noches."Esa falta de personal la llevan padeciendo los profesionales durante estos años, alcanzando su punto crítico en esta temporada invernal catalogada de alta frecuentación, cuando la dotación de dos enfermeras y dos auxiliares de Enfermería, para 14 box de monitorización continua y reanimación, así como tres box de cuidados paliativos en UCI, se hace ya insostenible", sostiene el sindicato profesional.Por ello, desde SATSE instan a la dirección del centro hospitalario de Montilla a incrementar el número de profesionales de esta Unidad para dar respuesta a los altos niveles de cuidados que requieren los pacientes ingresados, pacientes con tratamientos complejos y una necesidad de vigilancia y control constante de su situación que la actual dotación de personal no puede garantizar.Asimismo, el sindicato señala en su comunicado que en Urgencias la situación con el aumento de la frecuentación en estos días "no es mejor", siendo la dotación de dos enfermeras y una auxiliar de Enfermería para dos consultas de Enfermería, consulta de Triaje, 1 box de críticos y 8 Box de estancia controlada."El argumento más contundente para manifestar que estamos ante una situación que hay que mejorar es que la dotación de personal actual es la designada por la dirección como servicios mínimos en cualquier huelga general", apunta SATSE, a la vez que indica que los profesionales desean salir de esta situación de servicios mínimos, sólo justificados en situaciones excepcionales como son las huelgas.Por ello SATSE solicita el incremento de profesionales de Enfermería por turno para el conjunto de la Unidad (Urgencias, Observación y UCI), con la flexibilidad necesaria para estar allí donde la demanda es mayor en cada momento. "Lo que hoy tenemos es del todo insuficiente para garantizar unos cuidados de calidad, humanizados y seguros según las recomendaciones de las organizaciones internacionales, y la medición de cargas de trabajo con escalas validadas", sostienen.Por ello, el sindicato entiende que esta dotación actual "puede poner en riesgo la seguridad de los pacientes al aumentar la probabilidad de eventos adversos no deseados, comprometiendo la calidad de los cuidados prestados y la responsabilidad legal de los profesionales implicados". "Llevamos planteando la necesidad desde hace varios años a la dirección de Enfermería, siendo necesario aumentar la dotación al menos a seis o siete enfermeras y entre cuatro y cinco auxiliares de Enfermería", puntualiza el sindicato.