CTA desconvoca la movilización prevista para el sábado tras "acercar posturas" con la dirección de Monsecor

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: FRANCIS SALAS

La Coordinadora de Trabajadores de Andalucía (CTA), sindicato mayoritario en el comité de empresa de Monsecor, firma adjudicataria del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio en Montilla, ha desconvocado la movilización prevista para este sábado, 8 de febrero, tras la última reunión celebrada este miércoles en el marco del nuevo convenio que regirá la relación laboral entre los trabajadores y la empresa.El asesor por CTA del comité de empresa, Francisco Moro, explicó aque la desconvocatoria responde a un cambio de actitud de la empresa durante la negociación "que ha permitido acercar posturas". "El comité de empresa viene exigiendo desde el inicio de la negociación la aplicación del convenio estatal, y no el convenio de la empresa que está por debajo, y parece que hay esa disposición", explicó Moro.Con todo, y a pesar de abrirse una nueva etapa de diálogo entre el comité y la empresa, el representante de CTA aseguró que no sólo se exigirá la aplicación del convenio estatal una vez que se cierre la negociación, sino que también se reclamará la liquidación del pasado año."Más allá de que se puedan estudiar algunas cuestiones como la prestación de los fines de semana, la aplicación del convenio marco se produce con retraso y por ello desde CTA llevaremos al juzgados esta cuestión para que las trabajadoras recuperen los 180.000 euros que han dejado de percibir en el último año", indicó.Por su parte, la abogada Aurora Sánchez, en representación de la gerencia de Monsecor, señaló que la postura de la empresa se mantiene en la misma línea que el pasado mes de diciembre, es decir, la aplicación del convenio marco estatal "sin recoger algunas propuestas del convenio propio que planteaban las trabajadoras y paralizaron el proceso"."Es algo que la empresa ya planteó y, de hecho, ya se han aplicado algunas medidas como el salario base", indicó la abogada que, sin embargo, insistió que la aplicación del convenio estatal en su integridad no podrá hacerse de manera inmediata "pues hay cuestiones que necesitan de una reorganización de la plantilla para reajustar cuadrantes o la prestación del servicio en festivos"