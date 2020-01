Llamas vincula la incorporación de las propuesta de la oposición a los presupuestos a la liquidación de 2019

Más inversión en colegios, caminos rurales y empleo

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: I. TÉLLEZ

Montilla contará con unos nuevos presupuestos municipales para el nuevo año antes de que finalice el mes de enero. Ese es el plazo anunciado por el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, tras recibir esta semana las propuestas de los diferentes grupos políticos de la oposición, "que en su mayoría son compartidas pero que no podrán ser incluidas por los limitados ingresos".El primer edil montillano aseguró que el equipo de gobierno ha presentado un borrador de presupuestos "condicionado por las limitaciones que presentan los ingresos previstos, que no se incrementarán", lo que limita partidas como aquellas dirigidas al apoyo a los colectivos de la ciudad."Estamos a la espera de conocer los datos de la liquidación de 2019 para ajustar al máximo las partidas de 2020 y liberar la máxima cantidad de dinero posible", explicó Rafael Llamas, quien puntualizó que las nuevas cuentas municipales deberán hacer frente a un aumento de gastos en partidas como personal ante la subida salarial a los trabajadores municipales.De esta forma, el alcalde señaló que la posible aprobación de algunas de las propuestas de la oposición estará condicionada por capacidad de inversión del Consistorio para el próximo año. "Si bien estamos de acuerdo con ellas, implican cantidades económicas que dependen mucho de los ingresos, y estos no son los suficientes", apostilló.Así, el alcalde de Montilla insistió en la necesidad de apostar por el municipalismo para poder incrementar las inversiones dirigidas a mejorar la vida y bienestar de los montillanos, a la vez que se apuesta por inversiones sociales, avanzar en el modelo de ciudad iniciado hace cuatro años y reducir la deuda municipal."Los presupuestos municipales para 2020 ascienden a la cantidad de 19,44 millones de euros, y se prevé que reducirán la deuda municipal en 1,078 millones de euros y en ellos se pagará un 30 por ciento menos de intereses por la misma", recordó Llamas, quien abogó por conseguir el máximo consenso entre los grupos para las cuentas municipales del próximo año.Por su parte, el grupo municipal del Partido Popular dio a conocer ayer sus principales propuestas para los Presupuestos Municipales de 2020 dirigidas a mejorar las infraestructuras de los colegios públicos, incrementar la inversión para mejorar caminos rurales y el viario público, así como incentivos para la generación de empleo.Así, el PP ha solicitado quintuplicar la partida destinada al mantenimiento de los centros educativos de 20.000 a 100.000 euros "para hacer frente a las importantes necesidades que plantean". Asimismo, frente a la partida de 60.000 euros para mejora de caminos rurales y vías públicas, los populares abogan por un plan a cuatro años con una inversión de de 200.000 euros anuales.Finalmente, entre las propuestas prioritarias para el PP, el concejal Francisco Delgado destacó la necesidad de apoyar a las familias usuarias del Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) con la creación de una partida de 50.000 euros para aquellos niños de más de seis años que sigan necesitando de este servicio."Son res reivindicaciones ambiciosas a las que se les suma otras medidas como ampliar la partida de mantenimiento del Teatro Garnelo, instalar vallas de seguridad en la rotonda de La Toba o instalar paneles informativos en las paradas del transporte urbano."La propuesta del PSOE sigue sin marcar líneas que favorezcan el desarrollo empresarial, comercial o la generación de empleo y, por tanto, no sacan el máximo partido a los 19,5 millones de euros", lamentó la concejala Cristina Alguacil, quien aseguró que las cuentas socialistas "no reflejan la realidad de Montilla.