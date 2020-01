José Luis Salas | La cartelera de El Salas

Podrás verlas en tu cine...





BAD BOYS FOR LIFE













JOJO RABBIT





Otros estrenos de la semana





MALASAÑA 32













JUGANDO CON FUEGO













LOS CONSEJOS DE ALICE













DERECHOS DEL HOMBRE





JOSÉ LUIS SALAS

El periodista José Luis Salas, conductor del programa ' No son horas ' y, comparte con los lectores sus recomendaciones cinéfilas para el fin de semana. Experto en cine de autor, José Luis Salas es un reconocido maestro del periodismo musical y todo un especialista en el. No en vano, ha retransmitido paradecenas de galas de losde la Academia de Hollywood, además de colaborar en distintas publicaciones y en portales de Internet dedicados al cine, la música y la crónica social.Directores: Adil El Arbi y Bilall Fallah. Con Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens, Kate Del Castillo, Paola Nuñez, Joe Pantoliano, Alexander Ludwig, Nicky Jam, DJ Khaled e Ivo Nandi. Smith y Lawrence vuelven a ser los colegas polis capaces de poner patas arriba Miami, en la que se anuncia como su última aventura, la tercera de la saga.Director: Taika Waititi. Con Roman Griffin Davis, Taika Waititi, Scarlett Johansson, Thomasin McKenzie, Sam Rockwell, Rebel Wilson, Alfie Allen, Stephen Merchant y Archie Yates. Singular historia sobre un zagal que tiene a Hitler como amigo imaginario. La guerra y el nazismo son una aventura patriótica y divertida hasta que conoce a una joven judía.Director: Albert Pintó. Con Begoña Vargas, Iván Marcos, Bea Segura, Sergio Castellanos, José Luis De Madariaga, Iván Renedo, Javier Botet, María Ballesteros y Rosa Álvarez. La cinta transcurre en la España de la Transición, cuando una familia cambia el pueblo por Madrid buscando prosperidad. Todo son buenos deseos hasta que en su nueva casa comprueban que no están solos.Director: Andy Fickman. Con John Cena, Brianna Hildebrand, Judy Greer, Keegan-Michael Key, John Leguizamo, Christian Convery, Jasmine Vega, Kurt Long, Jessica Garcie, Finley Rose Slater, Tommy Europe y Kristine Wilson. La élite de los bomberos forestales comprobará en sus carnes que un grupete de niños, al igual que los incendios, son salvajes e impredecibles. Diversión familiar palomitera.Director: Nicolas Pariser. Con Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, Nora Hamzawi, Léonie Simaga, Antoine Reinartz, Maud Wyler, Alexandre Steiger, Pascal Rénéric, Thomas Rortais y Thomas Chabrol. El alcalde de Lyon se ha quedado sin ideas y para que su caudal mental fluya de nuevo decide contratar a una filósofa. Choque de contrastes asoma por el horizonte...Director: Juan Rodrigáñez. Con Lola Rubio, Jorge Dutor, Gianfranco Poddighe y Katrin Memmer. La compañía de circo más peculiar llega a un pequeño pueblo de la meseta castellana… Lo que sigue es una extraña historia entre lo experimental y utópico… Una ida de olla, vamos.