Beatriz Jurado defiende el "buen funcionamiento" del plan de choque contra las listas de espera sanitarias

Balance del primer año

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La portavoz de Salud y Familias del Partido Popular en el Parlamento Andaluz, Beatriz Jurado, visitó la sede de PP en Montilla para analizar junto a la secretaria general local, Cristina Alguacil, el primer año de gestión del Gobierno de Juanma Moreno. En dicho balance, la parlamentaria aseguró el plan de choque contra las listas de espera sanitarias "está funcionando bien en la provincia de Córdoba", tras reducir en más de 13 puntos el número de pacientes en espera de una intervención.Jurado valoró el esfuerzo que está llevando a cabo la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en el desarrollo de ese plan de choque para el control de las Listas de Espera Quirúrgica (LEQ), que empezó el 1 de abril de 2019 tras conocer que existían 500.000 pacientes andaluces ocultos, fuera del sistema de salud."El PSOE engañó a todos falseando las listas de espera, cuando había muchísimas personas esperando la llamada par ser intervenido; ahora gracias a ese plan de choque las listas de espera van disminuyendo, se ha incluido a todos los pacientes en el sistema y están siendo atendidos de forma adecuada", señalo.El Gobierno de Juanma Moreno ha destinado 27 millones de euros a ese plan de choque para solucionar "el grave problema que dejó la gran mentira y la incapacidad del anterior gobierno de Susana Díaz". "Hoy podemos decir, con datos en la mano, que el plan de choque funciona", aseguró Jurado.A fecha 29 de noviembre, el número de pacientes pendientes para procedimientos en situación de fuera de plazo era de 27.251 personas, un 13,77 por ciento menos que en marzo del mismo año. Y la demora media para pacientes pendientes de una intervención quirúrgica se situaba en 154 días, lo que ha descendido en 47 días respeto a marzo.Entre el mes de marzo y noviembre de 2019, un total de 23.160 andaluces han salido de las listas de espera para intervenciones quirúrgicas, lo que supone un 8,49 por ciento más que en el mismo periodo en 2018. Así, entre marzo y noviembre de 2029 se han intervenido a 11.075 pacientes más que el mismo periodo de 2018, lo que representa un 27,46 por ciento más.En la provincia de Córdoba, han salido de las listas de espera por intervención 1.957 pacientes más, lo que supone un incremento del 6,39 por ciento. Asimismo, entre marzo y noviembre de 2019 el número de pacientes pendiente para procedimiento en situación de fuera de plazo o con más de un año de espera ha descendió en 764 pacientes, lo que supone un 30 por ciento menos de cordobeses que estaban ocultos fuera del sistema."El plan de choque está funcionando bien, debe continuar su desarrollo para seguir reduciendo las listas de espera que todavía hoy tenemos; no se puede pretender que en once meses el gobierno del Cambio haga lo que no han hecho otros en 37 años", aseguró Jurado.Jurado recordó que el PP ha propuesto, tanto cuando estaba en la oposición como ahora en el gobierno andaluz, poner en marcha un gran Pacto Andaluz por la Sanidad que permita desde el consenso con todos resolver los problemas de la sanidad pública andaluza."En todas las ocasiones el PSOE ha dicho que no; ahora vemos que ellos prefieren usar la sanidad para hacer política, para crear alarma social y confrontación al gobierno, una vez más anteponen sus intereses políticos al interés general e todos los andaluces", lamentó.Por otro lado, la diputada cordobesa valoró la nueva realidad que vive Andalucía y la provincia de Córdoba tras el primer año de gestión de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía, en el que "se ha impulsado 679 iniciativas, se han abordado más del 70 por ciento de las medidas del acuerdo de gobierno para toda la legislatura gracias al trabajo intenso, leal y a la buena coordinación de los dos socios del gobierno de coalición".Para Jurado el principal signo de los nuevos tiempos ha venido de la mano de las medidas de regeneración, transparencia y racionalización de la administración; "se han abordado el 71 por ciento de las 90 medidas por la regeneración, el impulso económico y el bienestar de los andaluces pactadas para la legislatura"."Andalucía funciona con el gobierno del cambio que lidera Juanma Moreno. Ha traído estabilidad, confianza e ilusión en el futuro", aseguró Jurado, quien destacó algunas de las medidas puestas en marcha en la provincia como el plan de choque para aumentar el personal de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, la puesta en funcionamiento del juzgado 24 horas, la incorporación de 91 empleados de refuerzo a los juzgados de violencia de género, o el decreto de creación del Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Córdoba.