Rafael Llamas: “Montilla es todo un referente nacional en servicios sociales y debemos sentirnos orgullosos”

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍAS: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha querido compartir con los lectores desu balance del año que ahora termina, así como las previsiones que su equipo de gobierno maneja para el próximo año 2020, en el que la gestión municipal estará marcada por los 6,2 millones de euros de los que dispondrá el Ayuntamiento de Montilla procedentes de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi).—Como todos sabemos, este 2019 ha estado marcado por haber tenido a lo largo del mismo dos Corporaciones distintas, ya que en mayo se celebraron las elecciones municipales con las que se cerró el mandato corporativo que iniciamos en 2015 y abrimos un nuevo periodo de cuatro años. De esta renovación de los órganos de gobierno de nuestro Ayuntamiento, se deduce un dato que considero relevante y motivador, como es la voluntad de la población montillana de ratificar, con mayoría absoluta, el proyecto de ciudad que, como alcalde, me comprometí a poner en marcha para Montilla y en el que seguimos avanzando a un ritmo importante.Suelo decir, por convicción, que quien mejor puede hacer balance de la gestión pública de un Ayuntamiento es la propia ciudadanía cuando se expresa democráticamente en las urnas y que el primer compromiso de un alcalde debe ser escuchar y asumir como un mandato la voluntad colectiva de sus conciudadanos.—Considero que la ciudadanía ha tenido en cuenta, entre otras razones, la congelación de los impuestos municipales, la reducción de la deuda municipal, el aumento de las inversiones financiadas con recursos propios, la mejora en los servicios públicos que dependen del Ayuntamiento, el reconocimiento a nivel nacional de la calidad de nuestros servicios sociales municipales, las iniciativas de desarrollo económico local puestas en marcha, la dinamización urbanística equilibrando barrios y favoreciendo los espacios biosaludables, el fomento de la participación ciudadana o las políticas de promoción de la cultura y el deporte.—Tengo la convicción absoluta de que invertir en mejorar la calidad de vida de las personas y en avanzar hacia una justicia social real es una obligación ineludible de todo ayuntamiento y, consecuentemente, plasmar esa convicción en medidas concretas de gestión y de gobierno pasa por garantizar la dotación presupuestaria suficiente y necesaria para avanzar en esa dirección y sentido.Entiendo que este reconocimiento de excelencia a la calidad de los Servicios Sociales municipales del Ayuntamiento de Montilla y a la transparencia financiera del gasto social viene a significar que nuestra ciudad avanza por el camino correcto y que debemos continuar en esta línea de gestión. De hecho, la mención que Montilla ha recibido es una reválida de la que ya obtuvo el pasado año.—De los 385 municipios de más de 20.000 habitantes que hay en España, Montilla está dentro de la selección de solo 28 localidades que poseen el sello de excelencia en servicios sociales y, en esa selección, nuestra ciudad está entre las diez primeras a nivel nacional y la tercera en Andalucía. Podemos decir que Montilla es un referente nacional en servicios sociales y debemos sentirnos orgullosos de haber alcanzado este nivel y de mantenerlo.—La inversión en servicios sociales beneficia a todos porque, al tiempo que atendemos de manera directa necesidades básicas de determinados sectores más desprotegidos de la población, estamos generando condiciones favorables que repercuten de manera general en áreas como, por ejemplo, seguridad ciudadana, educación, protección de la infancia, lucha contra la violencia de género, promoción de la igualdad, salud pública, empleo o desarrollo económico.—No cabe duda de que los presupuestos municipales son para un ayuntamiento la herramienta básica con la que desarrollar su proyecto de ciudad. De ahí que, en su elaboración, todo Gobierno municipal evite precipitaciones que pudieran afectar a la eficacia de esos presupuestos.También es importante que la elaboración de las previsiones presupuestarias esté abierta a la participación ciudadana y sea sensible a las aportaciones de los distintos colectivos sociales, culturales, deportivos, económicos y vecinales de la localidad. Así es como hemos trabajado desde el equipo de gobierno para que, en plazo y forma, Montilla tenga unos Presupuestos Municipales para 2020 útiles y eficaces.—Las Cuentas públicas del Ayuntamiento de Montilla para el próximo año se enmarcan en cuatro directrices bien definidas. La primera de ellas fija el principio de equilibrio presupuestario y la generación de ahorro en base a la reducción de gasto corriente. Asimismo, mantiene el ritmo de reducción de deuda con el objetivo de alcanzar el nivel de deuda cero a final de mandato y el incremento de las inversiones financiadas con recursos propios.La segunda línea directriz está en garantizar la calidad de los distintos servicios públicos municipales y la incorporación de mejoras en los mismos sin incrementar impuestos y optimizando la gestión de los recursos económicos y humanos municipales. La tercera línea está centrada en propiciar suficiencia presupuestaria para políticas de desarrollo económico y generación de empleo. Y la cuarta directriz marca la transformación urbanística de Montilla orientada a dar protagonismo a las personas y con criterios medioambientales y de lucha contra el cambio climático.—Es una campaña que tiene como objetivo trasladar una atractiva invitación a vivir la Navidad y a disfrutar del espíritu navideño en Montilla poniendo en valor todo el potencial comercial, de ocio y cultural de nuestra ciudad, que ejerce de capital de comarca y es centro de referencia de la Campiña Sur cordobesa. En este sentido, las actividades y eventos que se han previsto y que diariamente se están desarrollando no se circunscriben estrictamente a las fechas festivas de la Navidad sino que se extienden desde todo este diciembre a prácticamente mediados del próximo enero.—Se trata de una propuesta potente que ha contado con la participación de la Mesa Local del Comercio y gran parte del tejido asociativo de la ciudad y que incluye entre sus objetivos el impulso y dinamización de la actividad comercial, turística y hostelera de Montilla en unas fechas muy propicias para ello.Por este motivo, y en coherencia con la idea de Montilla como hogar común de todos los montillanos, las actividades se han programado rotando por los distintos barrios y así hacer partícipe de la Navidad montillana a toda la ciudad. Asimismo, es una propuesta para disfrutar de las calles de Montilla, visitarlas y descubrir la ciudad en el marco de su decoración e iluminación navideñas.—Siempre digo y reitero que Montilla es una ciudad extraordinaria para vivir la Navidad y disfrutar plenamente de ella. Por eso, quiero poner de manifiesto el espíritu acogedor y de hogar del pueblo de Montilla hacia el visitante que viene a nuestra ciudad y que, tras conocerla, siempre queda enamorado de ella. Y también quiero desear, como alcalde, a todos los montillanos y montillanas unas Navidades y un Nuevo Año en las que la salud, la paz y la alegría tengan todo el protagonismo en sus hogares y en sus familias.