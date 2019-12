El sector del ajo español, francés e italiano analizan los posibles efectos del Brexit y la competencia de China

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

El Grupo del Ajo del Comité Mixto de Frutas y Hortalizas de Francia, Italia y España, compuesto por representantes del sector y de las Administraciones implicadas, se ha reunido esta semana en la localidad italiana de Piacenza con el fin de analizar y poner en común las previsiones de siembra, precios y mercados de los tres países en la presente campaña, así como la competencia del mercado chino.En la reunión de este grupo de contacto de ajo, creado en 1997, se analizó asimismo la situación del cultivo del ajo en la Unión Europea de cara al escenario del Brexit, donde el ajo europeo puede verse gravemente perjudicado si el Reino Unido permite la entrada de ajo chino sin cupo al no estar ya dentro de la Unión Europea.Además, a petición de la representación española, se abordó la problemática del ajo pelado de China "que no está contemplado en el cupo" y que "supone un perjuicio para el ajo europeo y las arcas de la UE que dejan de ingresar los correspondientes impuestos". "Se está introduciendo ajo que debería venir como producto congelado a -18 ºC, que entra fuera de cupo sin pagar el arancel disuasorio, y sin embargo parece que está entrando a -3 ºC, que es como vienen los ajos frescos que sí tienen arancel disuasorio", señaló Asaja-CórdobaDurante el encuentro, se informó de que la superficie sembrada en los tres países es similar al año pasado, la situación del mercado mundial es buena, ya que el precio del ajo en China y Argentina no está excesivamente barato y aún se está vendiendo ajo almacenado en cámaras a un precio razonable.En cuanto a la provincia de Córdoba,el presidente de la sectorial nacional del Ajo y de la sectorial de Asaja-Córdoba, Miguel del Pino, informó que este año la superficie de ajo sembrada en la provincia es similar a la anterior, en torno a las 2.000 hectáreas, siendo Córdoba la principal provincia andaluza productora con un 40 por ciento aproximado de la superficie total de ajo en Andalucía.Córdoba es la cuarta provincia española en producción y superficie de ajos, con alrededor de 2.500 hectáreas sembradas el año pasado, concentradas fundamentalmente en los términos municipales de Montalbán, Santaella, La Rambla, Montilla y Aguilar de la Frontera, que generan en torno al medio millón de jornales al año.