El papa León XIV recuerda a San Francisco Solano durante su viaje apostólico a Perú



FOTOGRAFÍA: ARZOBISPADO DE LIMA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: ARZOBISPADO DE LIMA

El papa León XIV ha recordado la figura de San Francisco Solano, patrono de Montilla, durante su viaje apostólico a Perú, iniciado ayer miércoles, 11 de noviembre, como tercera etapa de su recorrido por América Latina. El Pontífice destacó el ejemplo misionero del religioso montillano, cuya trayectoria estuvo estrechamente vinculada al país sudamericano, y subrayó la importancia de llevar el mensaje cristiano más allá de las fronteras.En su referencia al santo, León XIV afirmó que «de San Francisco Solano aprendemos a cruzar fronteras para anunciar el Evangelio. Su espíritu misionero y gozoso nos recuerda que la Iglesia existe para proclamar a Jesucristo, especialmente a quienes viven en las periferias humanas y geográficas».Las palabras del Papa recuperan la figura de uno de los religiosos más vinculados históricamente a Montilla y a Perú. San Francisco Solano nació el 10 de marzo de 1549 en una vivienda de la antigua calle del Sotollón, en el mismo lugar donde hoy se levanta la parroquia dedicada al patrón montillano. Su actividad misionera lo llevó al continente americano y su vida concluyó en Lima, donde falleció el 14 de julio de 1610.La llegada de León XIV a Perú tuvo lugar ayer a las 17.10 horas, hora local, en la Base Aérea del Callao, después de un vuelo de cinco horas y media a bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas. Robert Francis Prevost, que desarrolló parte de su trayectoria como misionero agustino y pastor en el país, fue recibido por la presidenta de la República, Keiko Fujimori; el nuncio apostólico en Perú, el arzobispo Paolo Rocco Gualtieri; autoridades civiles y religiosas, y numerosos fieles.Tras la ceremonia de bienvenida y el protocolo militar, el Pontífice se trasladó al Palacio de Gobierno de Lima, también conocido como Casa Pizarro, donde mantuvo un encuentro privado con la presidenta peruana. Allí recibió los honores militares y participó en la presentación de las delegaciones oficiales. Posteriormente, ambos acudieron al Gran Teatro Nacional para el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático.En su primer discurso en tierras peruanas, León XIV expresó su afecto por un país que considera parte de su historia y de su formación pastoral. También destacó su riqueza cultural, histórica y espiritual e hizo un llamamiento a trabajar por el bien común mediante la honestidad, el diálogo, la justicia, la paz y el respeto a la dignidad humana.El Papa evocó además una de las tradiciones religiosas de Lima al señalar que «en el pozo de santa Rosa de Lima, generaciones de peruanos han depositado sus peticiones y esperanzas. Hoy, desde aquí, quisiera dejar caer también mi plegaria en ese bendito pozo». En su intervención pidió que el amor de Cristo ayudara a reconocer a cada peruano como un hermano o una hermana y a fortalecer el amor por el país.El Pontífice abordó asimismo la necesidad de garantizar oportunidades en educación, sanidad y empleo, proteger a las poblaciones vulnerables y cuidar el medio ambiente. En su intervención también se refirió al uso responsable de la tecnología, la cooperación internacional y el compromiso de la Iglesia con el pueblo peruano.La primera jornada concluyó en la Nunciatura Apostólica de Lima, donde León XIV se alojará durante su estancia en la capital. A su llegada, agradeció a los fieles que lo esperaban la acogida recibida. «No tengo palabras para agradecer esta acogida tan calurosa al haber vuelto hoy a mi casa. Aquí estoy en casa. Y qué hermoso es encontrar a todos ustedes aquí con tanto entusiasmo, con tanta alegría y también con tanta oración», manifestó.Ante una estatua de una paloma situada frente a la Nunciatura, el Papa invitó a los presentes a trabajar por la paz y la reconciliación. «Aquí delante de la nunciatura hay esta hermosa paloma, signo de la paz. Y queremos ser todos promotores y constructores de paz. Así es. Entonces, pido sus oraciones muy sinceramente por la paz en el mundo, por la paz en todos los países, que sepamos ser constructores de unidad, promotores de reconciliación y que creamos profundamente en la paz», señaló antes de rezar el Padre Nuestro e impartir la bendición apostólica.La vinculación de San Francisco Solano con Perú se remonta a su propia labor misionera. Apenas quince días después de su muerte en Lima, los franciscanos peruanos promovieron ante la Curia limeña la apertura de la causa que terminaría conduciendo a su canonización. Su fama de santidad se difundió con rapidez por Hispanoamérica y por Montilla, donde ya era considerado protector de la localidad antes de su beatificación oficial.El 25 de marzo de 1647, a instancias de los sextos marqueses de Priego, Luis Fernández de Córdoba y Mariana de Córdoba, se acordó su nombramiento como patrono de Montilla. Este patronazgo obtuvo el reconocimiento eclesiástico definitivo en 1745 mediante una bula del papa Benedicto XIV. La devoción al llamado Taumaturgo del Nuevo Mundo se extendió también a ciudades como Potosí, Cartagena de Indias, Santiago de Chile y La Habana.