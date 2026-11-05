Rafael Sánchez encabeza los resultados montillanos en la Subida a la Sierra de Cabra



FOTOGRAFÍA: CABRA RUNNING JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: CABRA RUNNING

Los atletas montillanos conquistaron tres medallas por categorías en la cuadragésima edición de la Subida Pedestre al Santuario de la Virgen de la Sierra, disputada el pasado domingo, 1 de noviembre, en Cabra. Rafael Sánchez Fernández logró el oro en máster D masculina, María José Márquez Lara obtuvo la plata en máster A femenina y Rafael Alcaide Alcaide se hizo con el bronce en máster B masculina, en una prueba de 14,3 kilómetros y 769 metros de desnivel positivo.Rafael Sánchez Fernández, del Club Atletismo Montilla, firmó la mejor clasificación general de los cinco representantes montillanos recogidos en los resultados facilitados. El corredor terminó en la decimocuarta posición y encabezó la categoría máster D masculina, un triunfo que aportó el único oro al balance local en esta edición.Por su parte, María José Márquez Lara, del Club Deportivo Atlético Gran Capitán, subió al segundo cajón del podio en máster A femenina. La atleta ocupó el puesto 114 de la clasificación general y sumó la medalla de plata de la participación montillana en la cita egabrense.Además, Rafael Alcaide Alcaide completó la cosecha de medallas con su tercera posición en máster B masculina. El representante del Atlético Gran Capitán finalizó en el puesto 38 de la general y añadió un bronce al oro de Rafael Sánchez Fernández y a la plata de María José Márquez Lara.La presencia montillana incluyó también a otros dos integrantes del Atlético Gran Capitán. Javier Mesa Herrador concluyó octavo en máster D masculina y en la posición 52 de la general, mientras que Francisco Mesa fue cuarto en máster E masculina y ocupó el puesto 119 de la clasificación conjunta.Organizada por el Cabra Running y el Ayuntamiento de Cabra, la carrera formó parte del Circuito Provincial de Carreras Populares Diputación de Córdoba 2026. La distancia y el desnivel del recorrido volvieron a marcar esta cita del 1 de noviembre, que alcanzó su cuadragésima edición con la meta situada en el Santuario de la Virgen de la Sierra.Los participantes tomaron la salida desde los Arcos de la avenida José Solís Ruiz. Desde allí, el itinerario pasó por la Plaza Vieja, Teniente Fernández, la calle Priego, Antonio Povedano, la avenida Fernando Pallarés, la avenida Fuente del Río, Doctor Carlos Zurita y el Puente San Marcos, antes de continuar por las carreteras provinciales 89 y 115 hacia el santuario. De igual modo, la jornada contó con una ruta de senderismo que partió de la cooperativa Monteoliva y compartió el destino final de la prueba competitiva.En la clasificación masculina, Diego Tirado Palacio, del Trotasierra, se impuso con un tiempo de 57 minutos y 56 segundos. Cristóbal Ortigosa Pareja, del Trops Cuevas de Nerja, terminó segundo con 59 minutos y 13 segundos y fue el otro corredor que completó el recorrido por debajo de la hora. Manu Cano Barba, del Subbética, cerró el podio con una hora y 24 segundos, seguido de Ismael Sánchez, cuarto con una hora, un minuto y 31 segundos.Por otro lado, Alba Romero Sánchez, del Club Deportivo Andalucía Fomenta, ganó la prueba femenina con una hora, 23 minutos y 20 segundos. La vencedora aventajó en 33 segundos a Mercedes Navas Castillo, del Cabra Running, que registró una hora, 23 minutos y 53 segundos. Gema Moreno fue tercera con una hora, 24 minutos y 38 segundos, mientras que Araceli Amaro ocupó la cuarta plaza con una hora, 28 minutos y 26 segundos.