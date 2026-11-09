Un conductor de 44 años es trasladado al Hospital de Montilla tras sufrir un atropello en la A-45

Un hombre de 44 años ha sido evacuado en estado grave al Hospital de Montilla tras sufrir un atropello esta mañana en la autovía Córdoba-Málaga (A-45), a su paso por el término municipal de La Rambla. En el suceso se han visto implicados un camión y un coche, según ha informado el servicio de emergencias 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.El siniestro se ha registrado sobre las 7.10 de la mañana, en el kilómetro 23 de la A-45, en sentido Córdoba. Según han explicado las mismas fuentes, el conductor del camión se habría bajado del vehículo, momento en el que se habría producido el atropello, que le ha ocasionado heridas de carácter grave.El centro coordinador de emergencias 112 recibió varias llamadas que alertaban de lo ocurrido. Tras recibir estos avisos, el servicio de emergencias informó del accidente a la Guardia Civil, a los servicios sanitarios y al personal de mantenimiento de carreteras, que se desplazaron hasta el lugar del siniestro. Como consecuencia del atropello, el hombre herido ha tenido que ser evacuado al Hospital Comarcal de La Retamosa, donde ha ingresado en estado grave.