Andalucía Laica conmemora en Montilla el Día de los Derechos de la Infancia con una conferencia

Andalucía Laica celebrará mañana en Montilla su Asamblea regional, un encuentro en el que renovará la coordinación de la organización y que se completará con una conferencia pública dedicada a la libertad de conciencia durante la infancia. La jornada tendrá lugar en el salón social de la, situado en la avenida de Italia, y servirá también para conmemorar de forma anticipada el Día Internacional de los Derechos de la Infancia, que se celebra cada 20 de noviembre.La reunión permitirá abordar la renovación de la dirección regional de Andalucía Laica, una organización sin ánimo de lucro que defiende la separación entre la Iglesia y el Estado. Entre los asuntos previstos figuran la elección, valoración y presentación de la nueva coordinación, así como las propuestas que Europa Laica dirige a los partidos políticos de cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.Una vez concluida la sesión organizativa, el profesor universitario Juan Antonio Aguilera, miembro de la Junta Directiva de Europa Laica, ofrecerá a partir de las 12.30 del mediodía una conferencia pública centrada en la protección y garantía de los derechos de los menores, con especial atención a la libertad de conciencia y de pensamiento durante la infancia.Esta actividad se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de los Derechos de la Infancia, una fecha que Andalucía Laica ha querido vincular expresamente con la defensa de los derechos reconocidos a los menores en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por la práctica totalidad de los Estados.En este sentido, la organización recuerda que este tratado internacional establece la obligación de las instituciones públicas de velar por el pleno desarrollo de los menores y reconoce expresamente su derecho a la libertad de conciencia y de pensamiento. Andalucía Laica considera que estas garantías deben preservarse frente a cualquier forma de adoctrinamiento o injerencia dogmática.La defensa de estos principios constituirá uno de los principales ejes de la jornada, que combinará los asuntos internos de la organización con la reflexión pública sobre los derechos de la infancia. De esta manera, el encuentro de Montilla reunirá la renovación de la coordinación regional, la presentación de propuestas dirigidas a las formaciones políticas y una actividad divulgativa relacionada con la libertad de conciencia de los menores.