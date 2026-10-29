Remonta impulsa cuatro talleres artísticos gratuitos para fomentar un ocio libre de pantallas

La Asociación Juvenil Remonta organizará durante el mes de noviembre «Manos a la Obra: Talleres artísticos para un ocio libre de pantallas», un ciclo de cuatro sesiones gratuitas que combinará la creación artística con la convivencia y la desconexión digital.La iniciativa, abierta a personas de todas las edades y sin necesidad de experiencia previa, se desarrollará los sábados 7, 14, 21 y 28 de noviembre, de 17.00 a 20.00 horas, en la Casa Joven de Montilla, situada en la avenida María Dolores Requena Cordón, junto a las instalaciones de Bodegas Navarro.El proyecto se enmarca en el programa «Somos Pueblo, Somos Cultura 2026» y cuenta con la cofinanciación de la Diputación de Córdoba y la colaboración de la Fundación Social Universal. Su finalidad es fomentar la participación cultural activa, ofrecer alternativas creativas para el tiempo libre y favorecer las relaciones sociales mediante experiencias compartidas.La programación comenzará el sábado 7 de noviembre con un taller de pintura creativa de bolsas de tela, en el que las personas asistentes podrán personalizar sus propias piezas. La segunda sesión, prevista para el 14 de noviembre, estará dedicada a la pintura y decoración de maceteros. En ambos casos, la organización facilitará todos los materiales necesarios para desarrollar la actividad.El sábado 21 de noviembre llegará el turno de la creación de composiciones artísticas para enmarcar mediante la técnica del. El ciclo concluirá el 28 de noviembre con la elaboración de una obra colectiva y una exposición final. Estas dos sesiones también contarán con los materiales proporcionados por la organización.Los talleres plantean un acercamiento práctico y participativo a la creación artística, con propuestas que permitan trabajar la expresión personal y compartir el proceso creativo con otras personas. La ausencia de requisitos de experiencia previa busca facilitar la participación de quienes deseen iniciarse en estas actividades.La desconexión digital tendrá una medida concreta durante las sesiones: se pedirá a las personas participantes que entreguen sus teléfonos móviles al monitor, que los guardará y los devolverá al finalizar cada taller. Con esta dinámica se pretende favorecer la participación activa y dedicar el tiempo de la actividad al encuentro presencial y a la creación.La asistencia podrá adaptarse a la disponibilidad de cada persona. No será necesario apuntarse al ciclo completo, ya que el formulario permitirá seleccionar las fechas en las que se desee participar. De este modo, las personas interesadas podrán elegir una o varias sesiones, además de inscribirse en las cuatro propuestas.Aunque las actividades son gratuitas, será imprescindible realizar la inscripción previa, puesto que el número de plazas es limitado. Una vez recibidas las solicitudes, la organización llamará a las personas inscritas para confirmar su participación en los talleres. La información y el formulario para seleccionar las sesiones estánLa Asociación Juvenil Remonta es una entidad montillana que promueve la educación no formal, la participación juvenil, la ciudadanía activa y el emprendimiento social, además del desarrollo de proyectos con impacto social y comunitario. A través de este ciclo, propone un espacio de encuentro abierto a la ciudadanía en el que compartir tiempo y desarrollar actividades artísticas.