Una jornada dirigida a docentes y profesionales abordará el sufrimiento emocional y las autolesiones

La Fundación Social Universal (FSU), junto al Ayuntamiento de Montilla y el Centro del Profesorado (CEP) Priego-Montilla, celebrará mañana una jornada de formación centrada en el sufrimiento emocional y las autolesiones durante la infancia y la adolescencia.La actividad, titulada, tendrá lugar de 16:30 a 18:00 de la tarde en el salón de actos del Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio" y estará dirigida especialmente a docentes y profesionales de los ámbitos educativo, social y sanitario.La propuesta pretende sensibilizar sobre el sufrimiento emocional en la adolescencia, facilitar herramientas que permitan identificar posibles señales de alerta y reforzar la capacidad de actuación y acompañamiento de quienes trabajan de manera habitual con niños, niñas y adolescentes.La jornada abordará igualmente los factores de protección, el papel de las personas adultas de referencia y algunas pautas para afrontar tanto la comunicación con las familias como aquellas situaciones que puedan generar preocupación dentro de los centros educativos.La iniciativa parte de una realidad que requiere una respuesta compartida desde los distintos ámbitos relacionados con la infancia y la adolescencia. Entre los datos que sustentan este planteamiento figura el estudio HBSC-2022, promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y desarrollado en España por el Ministerio de Sanidad en colaboración con la Universidad de Sevilla, que recoge información de 33.630 adolescentes escolarizados con edades comprendidas entre los 11 y los 18 años.Entre sus resultados, el estudio señala que el malestar psicosomático alcanzó en 2022 al 38,5 por ciento de los adolescentes, frente al 27,8 por ciento registrado en 2018. Estos indicadores forman parte del contexto en el que se plantea la necesidad de mejorar la prevención y el acompañamiento ante situaciones de sufrimiento emocional entre la población adolescente.La situación presenta además una dimensión especialmente grave en relación con las conductas suicidas. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en España se registraron durante 2024 un total de 90 fallecimientos por suicidio entre menores de 20 años, 14 más que el año anterior.Estas cifras deben situarse en el contexto más amplio de la salud mental adolescente y no permiten establecer por sí solas las causas de estas conductas, aunque ponen de manifiesto la importancia de reforzar la prevención, la detección temprana y la capacidad de acompañamiento.Los contenidos de la sesión coinciden con la orientación del protocolo aprobado por la Junta de Andalucía en 2023 para la prevención del riesgo ante conductas suicidas o autolesiones del alumnado. Este instrumento establece pautas relacionadas con la detección, la protección y la intervención ante posibles casos, así como con la coordinación de los centros educativos con otros servicios.Para la FSU, la jornada se encuadra en su compromiso con el desarrollo integral de las personas y, particularmente, con la protección y la promoción de los derechos de la infancia y la juventud. El proyecto plantea expresamente la necesidad de fortalecer las redes de protección y apoyo emocional y de facilitar que los profesionales que mantienen contacto directo con niños, niñas y adolescentes dispongan de herramientas adecuadas para responder ante situaciones de vulnerabilidad.La formación será impartida por Daniel Jesús López Vega, psicólogo general sanitario con una amplia trayectoria profesional en los ámbitos de la salud mental y las adicciones. López Vega es, además, presidente y coordinador de la Asociación de Profesionales en Prevención y Postvención de la Conducta Suicida (Papageno).El nombre de Papageno procede del personaje homónimo de la ópera, que Mozart creó en 1791. En la obra, el personaje, representado como un hombre-pájaro, se enamora de una de sus compañeras y, al considerar que ese amor no es correspondido, decide quitarse la vida, aunque finalmente no lo hace después de que tres amigos le presenten otras alternativas.Esta misma denominación —Papageno— se utilizó posteriormente para definir el efecto positivo de hablar sobre el suicidio de manera responsable, con el objetivo de disminuir la incidencia del problema, especialmente a través de los medios de comunicación.es un proyecto abierto y de carácter no lucrativo dedicado a la prevención del fenómeno suicida. La iniciativa está formada por profesionales con experiencia contrastada en este ámbito y busca promover un trabajo multidisciplinar y multinivel entre todos los agentes implicados.Desde el convencimiento de que hablar del suicidio puede contribuir a la prevención cuando se hace de forma responsable, la plataforma reúne materiales de autoayuda, documentos científicos y otros recursos destinados a promover iniciativas relacionadas con la prevención, la investigación, el tratamiento y la postvención de la conducta suicida.La sesión se desarrollará mediante una ponencia de carácter técnico a la que seguirá un espacio de diálogo y resolución de dudas. En esta parte final, las personas participantes podrán plantear cuestiones relacionadas con el acompañamiento y con la forma de actuar ante situaciones de sufrimiento emocional, autolesiones o posibles conductas suicidas.La jornada organizada en Montilla está dirigida a docentes, profesionales de los ámbitos educativo, social y sanitario y a otras personas interesadas en esta materia. La participación será gratuita, aunque será necesario formalizar previamente la inscripción