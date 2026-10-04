Somos Naturaleza impulsa la inclusión a través de los huertos escolares en tres centros educativos

La Fundación Somos Naturaleza puso en marcha el pasado mes de septiembre en Montilla el proyecto "Cultivando Presente, Comunidad y Territorio", una iniciativa social y educativa que utiliza los huertos escolares para favorecer la autonomía personal, la inclusión y la participación de menores con necesidades específicas de apoyo educativo. La propuesta cuenta con financiación de la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Montilla y tiene como destinatario al alumnado de cuatro aulas específicas de tres centros del municipio.El proyecto se desarrolla en el CEIP Gran Capitán, el CEIP San Francisco Solano y el IES Inca Garcilaso. A través de actividades relacionadas con el cultivo y el cuidado de los huertos, el alumnado participante trabajará habilidades vinculadas con la autonomía personal, el bienestar emocional, la participación social y el desarrollo de competencias funcionales.La metodología planteada por la fundación se basa en el aprendizaje práctico y vivencial, con propuestas adaptadas a las características de cada grupo. Para ello, el proyecto contempla una primera fase de coordinación entre el equipo técnico de la entidad y los centros educativos, así como una evaluación de los espacios existentes que permita analizar sus posibilidades y ajustar las actividades a las necesidades del alumnado.Tras esa fase inicial, la programación prevé el comienzo de las sesiones prácticas, integradas en la dinámica habitual de las aulas. Cada grupo contará con un espacio de huerto propio, concebido como un entorno accesible, predecible y seguro en el que aprender y experimentar.La adaptación de las oportunidades a las capacidades y necesidades de cada persona constituye uno de los principios de la iniciativa. Además del aprendizaje relacionado con el cultivo, las actividades buscarán favorecer la estimulación sensorial, el bienestar emocional y la conexión con la naturaleza mediante el contacto con la tierra, las plantas, las semillas, las texturas, los aromas y el agua.El proyecto incorpora también una dimensión comunitaria. A lo largo de su desarrollo se llevarán a cabo actividades compartidas entre el alumnado de las aulas específicas y sus grupos de referencia, con el propósito de fomentar la convivencia, la cooperación y el aprendizaje mutuo en un entorno natural.La Fundación Somos Naturaleza contará, además, con la colaboración de voluntariado procedente de anteriores proyectos de huertos terapéuticos. Esta participación permitirá reforzar una red de apoyo que conecte a la escuela, las familias, la comunidad educativa y la ciudadanía.Desde la entidad destacaron que la finalidad de estos espacios va más allá del cultivo de alimentos. "Queremos que los huertos se conviertan en espacios donde cultivar autonomía, confianza, relaciones y oportunidades. Lugares capaces de favorecer la inclusión real y de fortalecer el sentimiento de pertenencia a la comunidad educativa", señaló Elena Mancera, técnica de la Fundación Somos Naturaleza.La propuesta se suma a las iniciativas con las que esta organización utiliza la naturaleza como herramienta de intervención social, educativa y comunitaria. La fundación agradeció al Ayuntamiento de Montilla y a su Delegación de Servicios Sociales la confianza depositada en un proyecto que permitirá seguir explorando las posibilidades de los entornos naturales para mejorar la calidad de vida y las oportunidades de las personas.Somos Naturaleza es una fundación sin ánimo de lucro que tiene entre sus fines la defensa de la naturaleza y la mejora de la relación de la humanidad con ella. Su actividad se sustenta en el respeto a la naturaleza y a la dignidad humana, el desarrollo humano sostenible y la solidaridad.Su presidente, el empresario montillano José Ríos Márquez, afirmó que la entidad "aspira a ser motor de cambio de hábitos de vida saludables y respetuosos con el medio ambiente". Asimismo, señaló su vocación de actuar como "agente acelerador y dinamizador de emprendimientos sociales sostenibles".En ese sentido, la fundación mantiene su disposición a colaborar con organizaciones dedicadas al desarrollo de proyectos en defensa de la naturaleza y el medio ambiente, así como a impulsar iniciativas que mejoren la calidad de vida o incentiven los productos ecológicos y sostenibles.