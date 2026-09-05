La Virgen de Nazaret recorre mañana Montilla por el vigésimo aniversario de su bendición

Nuestra Madre María de Nazaret, titular de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Juventud en su Presentación al Pueblo, Nuestra Madre María de Nazaret y San Juan Bosco, recorrerá mañana el centro de Montilla con motivo del vigésimo aniversario de su bendición, que tuvo lugar en la antesala de la Semana Santa de 2006. La imagen se dirigirá hasta la iglesia de Santa Ana, donde se celebrará una santa misa conmemorativa a las 11.00 de la mañana.La corporación salesiana ha organizado esta conmemoración bajo el lema. Tras la celebración de la eucaristía en Santa Ana, el cortejo regresará a la Casa Salesiana para continuar allí el programa de cultos dedicado a su titular mariana.Los actos proseguirán el lunes 7 de septiembre, víspera de la Natividad de la Virgen, con un besamanos que se desarrollará en dos turnos. Los fieles podrán acercarse hasta la imagen de Nuestra Madre María de Nazaret de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 20.00 de la tarde.La programación culminará el martes 8 de septiembre, festividad de la Natividad de la Virgen, con la función en honor de Nuestra Madre María de Nazaret. La celebración dará comienzo a las 20.00 de la tarde y cerrará los cultos organizados por la Hermandad de la Juventud para recordar las dos décadas transcurridas desde la incorporación de la dolorosa a la corporación salesiana.El imaginero cordobés Miguel Ángel González Jurado fue el encargado de concebir la imagen, caracterizada por sus rasgos juveniles y por el dolor reflejado en su tez pálida y sus ojos rosáceos. Siete lágrimas recorren sus mejillas, mientras que los labios carnosos y entreabiertos acentúan el dramatismo de la composición.La efigie presenta características que recuerdan a obras de la escuela granadina, con referencias como las imágenes de la Amargura de Granada y de Jaén, ambas bajo la misma advocación. Su concepción respondió al propósito de dotar a la Hermandad de la Juventud de una titular mariana vinculada a la identidad de la corporación.La bendición se celebró durante la tarde del 26 de marzo de 2006 y constituyó uno de los momentos más importantes vividos hasta entonces por los cofrades salesianos de la Juventud. La ceremonia estuvo presidida por Eusebio Muñoz, salesiano fallecido en 2021.La llegada de Nuestra Madre María de Nazaret supuso un impulso para la hermandad, que pasó a centralizar sus cultos en torno a la festividad de la Natividad de la Virgen, cada 8 de septiembre. La corporación contaba ya con una devoción consolidada hacia el Cristo de la Juventud, bendecido en 1994.El desarrollo patrimonial relacionado con la dolorosa dio un nuevo paso en 2018, cuando las posibilidades económicas de la hermandad permitieron proyectar su paso de palio. El diseño fue encargado al orfebre cordobés Julio Ferreira Gaspe, quien atendió a la fisonomía y a la iconografía de la imagen para crear un conjunto de corte clásico y elegante.El proyecto alcanzó su culminación en 2025, cuando el palio azul cruzó por primera vez el dintel de la Parroquia de Santiago durante un Domingo de Ramos inestable. Aquella salida constituyó uno de los momentos históricos de la Semana Santa de Montilla.Ese mismo año, Nuestra Madre María de Nazaret protagonizó el cartel oficial de la Semana Mayor montillana. La obra fue realizada por Juan Miguel Martín Mena y situó a la titular de la Hermandad de la Juventud como imagen anunciadora de la Semana Santa de 2025.El itinerario comenzará a las 10.00 de la mañana en el Colegio Salesiano San Francisco Solano y continuará por la Cuesta del Silencio, Arcipreste Fernández Casado, Don Diego de Alvear, Sánchez Molero, La Andaluza, San José, Dámaso Delgado, Ballén y Santa Ana, hasta alcanzar el Convento de Santa Ana, donde la santa misa comenzará a las 11.00 de la mañana.Una vez concluida la celebración litúrgica, el cortejo emprenderá el regreso desde el Convento de Santa Ana y discurrirá por las calles Santa Ana, Plazuela de la Inmaculada, Corredera, Arcipreste Fernández Casado y Cuesta del Silencio, hasta finalizar de nuevo en el Colegio Salesiano.