La nueva sede de CCOO en Montilla abre sus puertas en Los Cuatro Caminos

Comisiones Obreras (CCOO) ha inaugurado esta mañana oficialmente su nueva sede en Montilla, ubicada en la confluencia de las avenidas de Andalucía y Málaga, en la zona conocida como Los Cuatro Caminos, unas instalaciones con las que la organización sindical pretende mejorar la atención tanto a su afiliación como al conjunto de las personas trabajadoras de la localidad y de los municipios de la comarca. El acto ha contado con la participación de las secretarias generales de CCOO de Andalucía y Córdoba, Nuria López y Marina Borrego, respectivamente, junto al alcalde de Montilla, Rafael Llamas.La nueva sede está equipada con sala de reuniones, sala de formación y una zona de atención al público, después de que el sindicato haya desarrollado su actividad durante los últimos años en las instalaciones de Izquierda Unida (IU) en Montilla tras verseDurante la inauguración, Nuria López animó a las personas trabajadoras a “disfrutar” de las nuevas dependencias, que, según señaló, “queremos que sea la casa de todos los trabajadores y trabajadoras de Montilla y de la comarca porque en los tiempos que corren necesitamos la solidaridad entre los trabajadores y trabajadoras para seguir mejorando las condiciones de trabajo. Queremos que sea un lugar de encuentro, un lugar que permita a los trabajadores y trabajadoras solucionar los problemas que tienen en sus centros de trabajo, pero también donde se contribuya a mejorar las condiciones de vida de la gente”.La secretaria general de CCOO de Andalucía resaltó también que la apertura de estas instalaciones “se hace con las cuotas de la afiliación para defender al conjunto de las personas trabajadoras. Un acto de enorme solidaridad”.López añadió que “lo que queremos en CCOO es que la gente sea feliz, que todos podamos vivir mejor, y eso significa que el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras se vea recompensado y con más y mejores salarios. Que equilibremos la balanza, que los empresarios ganen, pero que los trabajadores y trabajadoras también, y eso se hace con más salarios y mejores condiciones, algo que es justo”.En ese sentido, la responsable sindical vinculó igualmente las condiciones salariales con el sostenimiento de distintos servicios públicos. “De los salarios dependen muchas cosas, dependen los impuestos, depende la educación pública, la sanidad pública, y un sistema de dependencia justo”, afirmó.Por su parte, la secretaria general de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, recordó la trayectoria de la organización en la localidad y afirmó que “CCOO ha sido desde hace muchos años una institución en Montilla y queremos seguir siéndolo”.Borrego mostró su satisfacción por disponer de una nueva sede desde la que el sindicato pueda continuar formando parte del municipio y desarrollar su labor de atención a las personas trabajadoras, escuchándolas, apoyándolas y defendiendo sus derechos.La responsable provincial recordó además que, desde el desalojo de la anterior sede, ocurrido a finales de 2022, CCOO ha estado prestando servicio en la sede de Izquierda Unida, organización a la que agradeció su solidaridad con el sindicato.Durante su intervención, Borrego tuvo también palabras de recuerdo para Francisco Carmona Priego, conocido como “Frasquito Ojos Claros”, quien durante décadas y hasta poco antes de su fallecimiento en 2011, a los 96 años, atendió a los trabajadores y trabajadoras en la histórica sede de CCOO en Montilla, ya desaparecida. “Frasquito hizo bien por el pueblo y por las CCOO y seguimos teniendo ‘frasquitos’ que siguen su estela y que hacen posible que abramos esta sede”, puntualizó Marina Borrego.El alcalde de Montilla valoró igualmente la apertura de las nuevas instalaciones sindicales y afirmó que “es una buena noticia que CCOO tenga una sede en Montilla” porque “para que exista un diálogo social tiene que haber unas organizaciones que representen a las diferentes partes que tienen la capacidad de tomar decisiones y llegar a acuerdos”.Llamas hizo hincapié en el papel desempeñado por las organizaciones sindicales y reflexionó que “la sociedad en la que vivimos no sería la misma si no hubiesen estado CCOO y otros sindicatos detrás de las reivindicaciones de los trabajadores”.La apertura de la nueva sede culmina el periodo iniciado tras el desalojo de las anteriores dependencias de CCOO, que se encontraban en el número 7 de la avenida de Andalucía. El mal estado del edificio obligó a abandonar el inmueble en 2022 y posteriormente se procedió a su derribo.Desde entonces, el sindicato ha utilizado las instalaciones de Izquierda Unida en Montilla para atender a las personas trabajadoras. El coordinador provincial de esta formación, Sebastián Pérez, ha estado presente esta mañana en el acto de inauguración de la nueva sede de CCOO.