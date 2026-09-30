El Centro Intergeneracional abre el curso con un homenaje a Manuel Leiva Ponferrada

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla y la Universidad de Córdoba inauguraron ayer un nuevo curso del Centro Intergeneracional en el municipio, una iniciativa que combina formación universitaria, convivencia y participación social entre las personas mayores. El acto contó con la presencia del alcalde, Rafael Llamas, y del rector, Manuel Torralbo, e incluyó un reconocimiento a Manuel Leiva Ponferrada, alumno centenario del Centro, a propuesta de sus propios compañeros y compañeras.El homenaje a Manuel Leiva Ponferrada tuvo un significado especial en la apertura del curso. El alcalde destacó que la iniciativa hubiera nacido del propio alumnado y agradeció la presencia del rector para compartir un momento que describió como “con un especial sentido emocional para Montilla”.Durante su intervención, Rafael Llamas expresó su satisfacción por la evolución del Centro Intergeneracional, cuya actividad calificó de “muy demandada por nuestros mayores y que cada vez va creciendo más”. El regidor señaló que para el Ayuntamiento supone “un verdadero orgullo”, tanto por su dimensión universitaria como por la proyección social que alcanza posteriormente en el municipio.Llamas afirmó que “nunca es tarde para seguir aprendiendo” y puso en valor las relaciones personales que se establecen en torno a esta iniciativa. En ese sentido, destacó que alrededor del Centro “se crea una gran familia”, un aspecto que favorece la convivencia y contribuye a combatir el aislamiento o la soledad que pueden aparecer en edades avanzadas.Por su parte, el rector de la Universidad de Córdoba agradeció al Ayuntamiento de Montilla su confianza y su apoyo al programa. Manuel Torralbo defendió el valor de acercar la experiencia universitaria a todas las edades y se refirió a las distintas trayectorias de las personas que participan en estas enseñanzas.Torralbo explicó que “hay mayores que estudiaron en la universidad y vuelven otra vez, y hay mayores que seguramente no han pasado nunca por la universidad, pero están teniendo esa experiencia”. El Centro permite así compartir esta etapa formativa tanto a quienes retoman el contacto con la institución académica como a quienes acceden por primera vez a una experiencia universitaria.El rector recordó que el programa ofrece una formación diversa y que también incluye experiencias de movilidad con otras universidades europeas a través de Erasmus. Estas posibilidades forman parte de una iniciativa que acerca la actividad universitaria a las personas mayores.En su intervención, Torralbo destacó “cómo se ilusionan los mayores escuchando a los profesores y profesoras de la Universidad”. Asimismo, subrayó que “el conocimiento es lo que nos hace siempre más libres y nos hace personas más críticas”.Con la apertura del nuevo curso, el Ayuntamiento de Montilla y la Universidad de Córdoba mantienen una colaboración que, junto a la formación, ofrece al alumnado un espacio para compartir experiencias y crear vínculos. La iniciativa, consolidada entre las personas mayores del municipio, favorece también su participación en la vida social y cultural montillana.