El Club Deportivo Apedem Montilla cae por la mínima en su estreno en Primera Andaluza

El Club Deportivo Apedem Montilla perdió por la mínima el pasado sábado ante el Córdoba Club de Fútbol en las Instalaciones Deportivas Municipales Enrique Puga, en su estreno en Primera Andaluza tras el descanso de la primera jornada. El conjunto montillano afrontó buena parte del encuentro en inferioridad numérica por la expulsión de Álex Fernández y, pese a disponer de ocasiones claras para empatar, encontró en el guardameta local un obstáculo decisivo.De entrada, el equipo vinícola asumió la iniciativa y mostró su intención de buscar la portería contraria. La posesión y la presencia en campo rival permitieron a los montillanos generar llegadas, aunque les faltó acierto en los metros finales para convertir ese empuje en goles.Sin embargo, el primer contratiempo llegó pronto. En el minuto 15, Nico tuvo que abandonar el terreno de juego debido a un tirón muscular, una baja que alteró los planes del conjunto visitante cuando apenas se había disputado el primer cuarto de hora.Más adelante, en el minuto 35, el encuentro se complicó todavía más para el Club Deportivo Apedem. Álex Fernández vio la segunda cartulina amarilla y dejó a su equipo con un jugador menos, una circunstancia que condicionó el resto del partido y obligó a los montillanos a sostener su esfuerzo en inferioridad numérica.Aun así, la respuesta tras el descanso fue firme. El conjunto vinícola dio un paso al frente, mantuvo la solidez y encontró oportunidades para buscar el empate. Lejos de renunciar al ataque por la expulsión, los visitantes compitieron y dispusieron de varias ocasiones claras para cambiar el desenlace.En ese tramo, el guardameta del Córdoba Club de Fútbol resultó determinante. Sus intervenciones de mérito frenaron los intentos montillanos y evitaron que llegara el gol de la igualada. El equipo visitante insistió, pero cada ocasión sin premio fue acercando el encuentro a una derrota por la mínima.En ese sentido, merece reconocimiento el trabajo desarrollado durante toda la semana por el cuerpo técnico que dirige el entrenador cordobés Rafael Garrido para mejorar el rendimiento de la plantilla del Club Deportivo Apedem. La capacidad del equipo para seguir buscando el empate con un futbolista menos dejó una respuesta competitiva valiosa, aunque insuficiente para obtener recompensa en el marcador.Además, el estreno liguero dejó una noticia positiva vinculada a los jóvenes de la casa. Antonio Castro debutó esta temporada con el primer equipo después de sus buenas actuaciones con el conjunto juvenil, un paso adelante en su trayectoria dentro de la entidad montillana.De igual modo, su participación dio continuidad a la apuesta del club por la cantera. La presencia de Antonio Castro en este encuentro puso de relieve el trabajo con los jugadores de formación y la oportunidad de incorporarlos al primer equipo.Por otro lado, el Club Deportivo Apedem ya tiene por delante una nueva cita para buscar un resultado favorable. El conjunto vinícola recibirá el próximo domingo, a las 19.30 horas, al Club Deportivo Villa del Espejo, en un encuentro que permitirá a los montillanos volver a competir ante su afición.Finalmente, la entidad trasladó su agradecimiento a Grúas Margarita y a Patatas El Abuelo Antonio por su apoyo al equipo, que afronta el siguiente compromiso después de un debut marcado por los contratiempos y por la insistencia sin premio ante la portería rival.