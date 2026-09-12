Bodegas La Aurora y Pérez Barquero, grandes triunfadoras del primer concurso nacional Paxera

Eldefue elegido ayer mejor vino de la primera edición del Concurso Nacional de Vinos Dulces, Especiales y Vermuts "Paxera de Montemayor", celebrado en el marco de la la Feria del Vino Pedro Ximénez, quecon una programación para todos los públicos.Por su parte, el, elaborado porde Montilla, recibió el reconocimiento al mejor vermut en una primera edición que reunió más de medio centenar de muestras procedentes de bodegas de distintos puntos de España, como el Principado de Asturias, Islas Baleares o Santa Cruz de Tenerife.El certamen, organizado por el Ayuntamiento de Montemayor, con la colaboración del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) Montilla-Moriles y Vinagre de Montilla-Moriles y el patrocinio del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) de la Diputación de Córdoba, celebró ayer tarde la entrega de premios de una convocatoria que contó con una elevada representación de vinos de Montilla-Moriles, junto a muestras procedentes de Castilla-La Mancha, Canarias, Baleares, Asturias y otras zonas productoras españolas.Los vinos fueron evaluados por un panel profesional dirigido por José Luis Murcia, presidente de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino (AEPEV). El jurado estuvo integrado por dieciocho catadores desplazados desde diferentes puntos de España e incluso desde Bélgica, vinculados a ámbitos como la distribución, la exportación, las instituciones públicas y privadas relacionadas con el sector vitivinícola, la enología y la prescripción especializada.El nivel de las muestras presentadas se tradujo en la concesión de cuatro medallas Gran Oro y diecinueve medallas de Oro, toda vez que otros vinos alcanzaron también puntuaciones merecedoras de reconocimiento, aunque no pudieron incorporarse finalmente al medallero.Entre los cuatro Gran Oro figuraron dos elaboraciones montillanas. Elde lade Montilla recibió uno de estos máximos reconocimientos y, además, terminó proclamándose mejor vino del concurso. También obtuvo Gran Oro el, de Bodegas Pérez Barquero, que fue distinguido igualmente como mejor vermut del certamen. Completaron esta categoría el, de Bodegas Insulares de Tenerife, y el, de Bodegas Doblas de Moriles.Elde Cooperativa La Aurora, amparado por la DOP Montilla-Moriles, pertenece a la categoría de vino dulce natural. Presenta un color caoba oscuro y está elaborado íntegramente con uva Pedro Ximénez sometida al proceso de asoleo. Su riqueza en azúcares supera los 272 gramos por litro y cuenta con una crianza media de treinta años en botas de roble americano.El otro gran protagonista montillano de la jornada fue el. Esta elaboración parte de un vino base de uva Pedro Ximénez envejecido en botas de roble que posteriormente se macera con una selección de botánicos, hierbas aromáticas y cítricos. El jurado le concedió el Gran Oro y el reconocimiento específico al mejor vermut del primer Concurso Nacional de Vinos Dulces, Especiales y Vermuts "Paxera de Montemayor".La presencia de Montilla y de otras localidades de la DOP Montilla-Moriles fue también destacada en las medallas de Oro.de Montilla obtuvo dos reconocimientos con, mientras que Cooperativa La Aurora sumó otras tres medallas de Oro gracias aLade Montilla logró, por su parte, sendas medallas de Oro con el Pedro Ximénez Laudis y con el Vermut La Unión. A estas distinciones se sumaron las obtenidas por elaboraciones de otras localidades de la zona, entre ellas,, de Bodegas del Pino de Montalbán;, de Lagar de Santa Magdalena de Moriles; y, de Cooperativa San Acacio y Asunción de Montemayor.El medallero de Oro se completó con, de Miquel Gilabert Fullana, de Baleares;, de Bodegas Insulares de Tenerife;, de La Trucha Cautiva CB de Cangas del Narcea, en Asturias; y, de Bodegas Navarro Racimo de Oro de Valdepeñas, en Ciudad Real.Además del premio absoluto obtenido pory del reconocimiento al, el concurso estableció varias distinciones específicas., de Bodegas Insulares de Tenerife, fue reconocido por la mejor presentación;, de Bodegas Del Pino de Montalbán, recibió el premio al mejor vino tradicional español; y, de Lagar de Santa Magdalena de Moriles, obtuvo el galardón a la mejor innovación en vinos dulces.Por su parte,, de Bodegas Insulares de Tenerife, fue reconocido como mejor vino naturalmente dulce, cerrando así la relación de premios principales de una primera edición en la que los vinos dulces, especiales y vermuts de Montilla-Moriles tuvieron una presencia destacada tanto entre los máximos reconocimientos como en el conjunto del medallero.