El Montilla Club de Fútbol abre la temporada este domingo ante el Unión Polideportivo Viso



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO) JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO)

El Montilla Club de Fútbol comenzará la temporada 2026/2027 en el Grupo I de División de Honor este próximo domingo, 13 de septiembre, a las 12.00 del mediodía, frente al Unión Polideportivo Viso en el Estadio Municipal Miguel Navarro de Montilla. El encuentro abrirá un calendario de 34 jornadas que se extenderá hasta mayo y que concluirá también en casa, con la visita de la Unión Deportiva Rinconada.El conjunto montillano disputará tres encuentros durante septiembre. Tras el estreno ante el Unión Polideportivo Viso, afrontará su primer desplazamiento en la segunda jornada para medirse a La Palma Club de Fútbol. El regreso al Miguel Navarro llegará en la tercera, cuando recibirá al Castilleja Club de Fútbol.Octubre reunirá cuatro compromisos, con dos partidos como visitante y otros dos como local. El Montilla Club de Fútbol jugará fuera ante el Rayo Sanluqueño en la cuarta jornada y recibirá al Club Deportivo Cabecense en la quinta. Después visitará al Aroche Club de Fútbol, en la sexta, y cerrará el mes en su estadio frente al Arcos Club de Fútbol, en la séptima.La programación de noviembre incluirá cinco jornadas. La octava llevará al equipo montillano al campo del Atlético Palma del Río, mientras que la novena se disputará en el Miguel Navarro ante el Atlético Espeleño. En la décima jornada llegará la visita al Isla Cristina Fútbol Club y, en la undécima, el encuentro en casa frente al Coria Club de Fútbol. El último compromiso del mes corresponderá a la duodécima jornada, a domicilio ante el Inter Sevilla.El Montilla Club de Fútbol tendrá tres partidos como local durante diciembre. Recibirá al Club Deportivo Moguer en la jornada 13 y, después de visitar a la UB Lebrijana en la 14, disputará dos encuentros consecutivos en el Miguel Navarro: frente al Cádiz Club de Fútbol C, en la jornada 15, y ante el Club Deportivo Montalbeño, en la 16.Enero comenzará con el desplazamiento al campo de la Unión Deportiva Rinconada, correspondiente a la jornada 17, que cerrará la primera vuelta. A continuación, el equipo montillano iniciará la segunda mitad del campeonato con otra salida, esta vez para enfrentarse al Unión Polideportivo Viso en la jornada 18. De este modo, el rival del estreno liguero volverá a cruzarse en su calendario durante el primer mes de 2027.Los otros tres compromisos de enero serán frente a La Palma Club de Fútbol, en casa en la jornada 19; el Castilleja Club de Fútbol, a domicilio en la 20; y el Rayo Sanluqueño, de nuevo en el Miguel Navarro en la 21. El mes reunirá así cinco encuentros, incluidos el cierre de la primera vuelta y las cuatro primeras jornadas de la segunda.En febrero, el Montilla Club de Fútbol alternará sus desplazamientos con los partidos en casa. Visitará al Club Deportivo Cabecense en la jornada 22, recibirá al Aroche Club de Fútbol en la 23 y jugará fuera ante el Arcos Club de Fútbol en la 24. El encuentro frente al Atlético Palma del Río, correspondiente a la jornada 25, completará el mes en el estadio montillano.Marzo contará con tres partidos. El primero será a domicilio ante el Atlético Espeleño, en la jornada 26. Posteriormente, el Miguel Navarro acogerá la visita del Isla Cristina Fútbol Club en la 27, antes de que el conjunto montillano se desplace para medirse al Coria Club de Fútbol en la 28.El tramo de abril comenzará en casa ante el Inter Sevilla, en la jornada 29, y continuará con la visita al Club Deportivo Moguer en la 30. La UB Lebrijana será el siguiente rival que pase por el Miguel Navarro, en la jornada 31, mientras que el último partido del mes se disputará fuera frente al Cádiz Club de Fútbol C, en la 32.Las dos últimas jornadas del campeonato quedarán para mayo. El Montilla Club de Fútbol afrontará su último desplazamiento ante el Club Deportivo Montalbeño, en la jornada 33, y finalizará la competición como local frente a la Unión Deportiva Rinconada, en la trigésimo cuarta.