El Montilla-Córdoba Triatlón conquista un oro y un bronce en los Campeonatos de España

El Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón completó una amplia participación en los Campeonatos de España de Triatlón celebrados el pasado fin de semana en Mérida, donde sus deportistas compitieron en las modalidades esprint y estándar, desde la categoría juvenil hasta la élite y los grupos de edad, y sumaron un título nacional, una medalla de bronce y varios puestos destacados en una cita que reunió a los mejores especialistas del país.Entre los principales resultados del conjunto montillano sobresalió la actuación de Lidia Durán, que se proclamó campeona de España de Triatlón Esprint en el grupo de edad femenino de 35 a 39 años. La deportista del club alcanzó la primera posición de su categoría y llevó al equipo hasta lo más alto del podio nacional en una de las pruebas disputadas en la capital extremeña.Además, Antonio Márquez consiguió la medalla de bronce en el Campeonato de España de Triatlón en distancia estándar para grupos de edad. El representante del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón terminó tercero entre los participantes masculinos de 35 a 39 años, dentro de una competición que también formó parte del Campeonato Ibérico y que contó con una nutrida presencia de deportistas españoles y portugueses.Por otro lado, Antonio Luis Ramírez Durán rozó las medallas en el Campeonato de España de Triatlón Esprint por Grupos de Edad. El triatleta montillano concluyó en la cuarta posición masculina de la franja comprendida entre los 50 y los 54 años, a un solo puesto del podio nacional.En la categoría Juvenil Femenina, Ainhoa Pedrosa firmó la novena plaza del Campeonato de España y se convirtió, además, en la andaluza mejor clasificada de la prueba. Su resultado la situó entre las diez primeras deportistas juveniles del país en una carrera en la que el título correspondió a Eva Fresneda, del Triatlón Albacete Res, con un tiempo de 1:03:48.De igual modo, Samuel Montoro y Miguel Ruiz representaron al club en la competición Juvenil Masculina. Montoro cruzó la meta en la decimonovena posición, mientras que Ruiz finalizó en el trigésimo séptimo puesto. El triunfo fue para Jaume Gironés, del Triatló Ontinyent, que se proclamó campeón de España con un registro de 55:50, dos segundos por delante de Francesc López, del Breathesport. Daniel Castro, de Tribarros Villafranca, ocupó el tercer escalón del podio.En cuanto al Campeonato de España de Triatlón Esprint Élite, el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón contó con seis representantes. En la prueba femenina, Natalia Ramírez obtuvo la cuadragésima sexta posición, seguida inmediatamente por Alicia Soriano, que terminó cuadragésima séptima. Marta Román alcanzó el quincuagésimo puesto y Ainhoa Ruiz concluyó en la septuagésima quinta plaza.Asimismo, la suma de los resultados individuales permitió al conjunto femenino del club clasificarse en la octava posición por equipos de la categoría Élite. En la clasificación colectiva de menores de 23 años, las triatletas del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón se quedaron a las puertas del podio al ocupar la cuarta plaza.En la competición masculina Élite, Rafael Arroyo terminó en la nonagésima posición y Alejandro Castro cerró su participación en el puesto nonagésimo noveno. Ambos afrontaron una carrera marcada por el elevado nivel de los participantes y por la presencia de varios de los principales triatletas nacionales e internacionales del momento.Y es que la ausencia de coincidencias con pruebas internacionales y el establecimiento de criterios de selección para próximas citas propiciaron uno de los campeonatos nacionales de mayor nivel de los últimos años. La competición bajo distancia esprint reunió en Mérida a buena parte de los mejores hombres y mujeres del triatlón español.En la prueba femenina Élite, Maite Jiménez-Orta, del Náutico de Narón, revalidó el título nacional por tercer año consecutivo. La sevillana se impuso con un tiempo de 59:58, por delante de su compañera Sara Guerrero, segunda con 1:00:01, y de Ana Carballo, del Cidade de Lugo Fluvial, tercera con 1:00:03. Jiménez-Orta también obtuvo el campeonato de España de menores de 23 años y contribuyó al triunfo de su club en la clasificación por equipos.Además, la victoria concedió a Maite Jiménez-Orta el acceso directo a las Copas del Mundo de Roma, Iquique y La Paz dentro de la convocatoria de la Federación Española de Triatlón. Su título entre las deportistas menores de 23 años le aseguró igualmente una plaza en el Campeonato del Mundo de esta categoría, previsto para septiembre en Pontevedra.Por su parte, David Cantero, de la Universidad de Alicante, se proclamó campeón de España Élite masculino con un registro de 53:07. David Castro, de Peñota Dental Triatlón, fue segundo con 53:16, mientras que Roberto Sánchez, de la Universidad de Alicante, completó el podio con un tiempo de 53:24. Cantero también conquistó el título nacional de menores de 23 años.En ese sentido, Jesús Vela, de Peñota Dental Triatlón, fue el andaluz mejor situado en la carrera masculina Élite al alcanzar la séptima plaza. Alberto González, del Triatlón Inforhouse Santiago, terminó inmediatamente después, en la octava posición. El Reto 300, una clasificación premiada que reconocía la regularidad en las primeras posiciones al término de cada segmento, fue para Marta Pintanel y Roberto Sánchez, ambos de la Universidad de Alicante.Por otro lado, Mérida acogió también el Campeonato de España de Triatlón Paralímpico, en el que los representantes andaluces consiguieron cinco medallas. José Cristóbal Ramos, del Sobre 2 Ruedas Bike, logró el oro en PTWC y Óscar Molino, del Club Deportivo Poseidón, se impuso en PTS4 Talentos. Manuel Afonso Betancor, Eduardo Oliva y Jorge Otalecu obtuvieron sendas medallas de plata en sus respectivas categorías.A su vez, el Campeonato de España de Triatlón Inclusivo Fundación Sanitas reunió a 21 equipos. Diego Molina, junto a su guía, e Iván Jiménez se impusieron en la competición masculina; el equipo del Triatlón Inforhouse Santiago formado por Carla Santoro y su guía, junto a Martina López, ganó la prueba femenina; y Samuel Rodríguez y Sofía Andrés del Rey consiguieron la victoria en la categoría mixta.Finalmente, la competición en distancia estándar para grupos de edad cerró el programa deportivo en la capital extremeña. Josefa García, de la Escuela de Triatlón Salmantina, y Adrián Navalpotro, de Diablillos de Rivas, fueron la primera mujer y el primer hombre en alcanzar la meta del Paseo de Roma, con los títulos correspondientes a sus respectivos grupos de edad. En esa misma prueba, Antonio Márquez aseguró para el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón la medalla de bronce masculina entre los deportistas de 35 a 39 años.La Junta de Extremadura, la Dirección General de Deportes, la Fundación Jóvenes y Deporte, el Ayuntamiento de Mérida y la Diputación de Badajoz respaldaron la celebración del campeonato, que también contó con la colaboración de la Federación Española de Triatlón, la Federación Extremeña de Triatlón y diferentes entidades privadas.El Club Deportivo Triatlón Montilla ha recibido una ayuda de la Diputación Provincial de Córdoba dentro de la Convocatoria de subvención convocada a entidades deportivas de la provincia de Córdoba para la realización de actividades deportivas y al apoyo al deporte base, durante el año 2026.