Tres tertulias científicas protagonizarán una nueva edición de 'CerveCiencia' en Montilla



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla y la Asociación Montillana para la Divulgación de la Investigación y la Ciencia (AMDIC) celebrarán el 28 de agosto una nueva edición deen La Tahona del Castillo, donde tres tertulias combinarán divulgación científica, conversación y gastronomía en un ambiente cercano y participativo.La actividad comenzará a las 21.00 de la noche y ofrecerá a las personas asistentes la posibilidad de aproximarse a diferentes contenidos científicos desde una perspectiva cotidiana. Cada una de las tres tertulias estará acompañada por un estilo de cerveza diferente, una fórmula concebida para compartir conocimientos, plantear preguntas y despertar la curiosidad en un entorno distendido.En esta edición, las conversaciones abordarán cuestiones relacionadas con la vida y la estructura de las células, así como con la economía del espacio, entre otros contenidos. El programa mostrará de este modo la diversidad de ámbitos en los que están presentes la investigación y el conocimiento científico.Además,pretende demostrar que la ciencia puede explicarse y debatirse mediante formatos accesibles para todos los públicos. La conversación ocupará un lugar central durante una velada en la que las personas participantes podrán acercarse a asuntos científicos sin las formalidades propias de otros espacios académicos.La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Montilla, Soledad Raya, señaló que esta iniciativa representa “una forma diferente y atractiva de acercar la ciencia a la ciudadanía, creando un espacio de encuentro en el que aprender, conversar y disfrutar”.En ese sentido, el Ayuntamiento de Montilla destacó la colaboración mantenida con la Asociación Montillana para la Divulgación de la Investigación y la Ciencia para impulsar actividades que faciliten el acceso de la ciudadanía al conocimiento. La unión de ciencia y cerveza convierte así la curiosidad y la conversación en los principales ingredientes de la propuesta.La participación enrequiere inscripción previa y está sujeta a un aforo limitado. Las personas interesadas pueden consultar los detalles y formalizar su asistenciaCon esta nueva edición, el Ayuntamiento de Montilla mantiene su apoyo a las propuestas culturales y divulgativas que amplían la programación de la ciudad.permitirá acercar el conocimiento científico a la ciudadanía mediante un formato innovador que combina aprendizaje, participación y convivencia.