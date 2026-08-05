Montilla registra en julio la cifra de paro más baja desde que hay registros

Datos provinciales

Montilla cerró el pasado mes de julio con 1.090 personas paradas registradas, la cifra más baja desde que el Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) comenzó a publicar estadísticas mensuales en enero de 2005. El municipio de la Campiña Sur alcanzó este mínimo después de reducir el desempleo en 13 personas con respecto a junio.En concreto, el número de personas paradas registradas pasó de 1.103 en junio a 1.090 en julio, lo que representa una bajada mensual del 1,18 por ciento. El descenso permitió mejorar nuevamente el dato más bajo de toda la serie disponible, que hasta ahora correspondía precisamente al mes anterior.Por otro lado, la reducción mensual del desempleo se concentró entre las mujeres. Montilla contabilizó en julio 699 mujeres paradas, 13 menos que las 712 registradas en junio, lo que supone una bajada del 1,83 por ciento. El paro masculino permaneció sin cambios, con 391 hombres inscritos durante los dos últimos meses.De este modo, las mujeres representaron en julio el 64,13 por ciento del total de personas paradas registradas en Montilla, mientras que los hombres concentraron el 35,87 por ciento. La diferencia entre ambos grupos se situó en 308 personas.En cuanto a las personas demandantes de empleo, el municipio cerró julio con 2.642 inscripciones, 53 más que las 2.589 contabilizadas en junio. Este incremento equivale a un 2,05 por ciento. Esta categoría incluye tanto a quienes asisten a cursos de formación como a quienes perciben el subsidio agrario.Además, el aumento de las personas demandantes de empleo se produjo entre ambos sexos. La cifra masculina pasó de 880 a 918, con 38 hombres más y un incremento del 4,32 por ciento, mientras que la femenina subió de 1.709 a 1.724, con 15 mujeres más y un avance del 0,88 por ciento.En ese sentido, las mujeres concentraron el 65,25 por ciento de las demandas de empleo registradas en julio, frente al 34,75 por ciento correspondiente a los hombres. En valores absolutos, Montilla contabilizó 806 mujeres demandantes de empleo más que hombres.Por su parte, la comparación interanual también refleja una reducción del paro registrado. Montilla contaba en julio de 2025 con 1.321 personas paradas, frente a las 1.090 del mismo mes de 2026. La diferencia alcanza las 231 personas y representa una bajada del 17,49 por ciento durante los últimos doce meses.De igual modo, el desempleo masculino descendió en este periodo desde los 440 hasta los 391 hombres, con 49 parados menos y una reducción del 11,14 por ciento. Entre las mujeres, la cifra pasó de 881 a 699, lo que supone 182 paradas menos y un descenso interanual del 20,66 por ciento.La evolución de la serie muestra que el paro registrado alcanzó las 1.361 personas en septiembre de 2025, después de situarse en 1.321 en julio y en 1.349 en agosto. Posteriormente bajó hasta 1.328 en octubre, 1.300 en noviembre y 1.269 en diciembre, antes de subir a 1.284 personas en enero de 2026.A partir de entonces, Montilla registró 1.262 personas paradas en febrero, 1.221 en marzo, 1.138 en abril y 1.120 en mayo. La cifra continuó descendiendo hasta las 1.103 de junio y las 1.090 de julio, el nivel más reducido desde el comienzo de los registros mensuales.En paralelo, el número total de personas demandantes de empleo bajó en términos interanuales desde las 2.892 contabilizadas en julio de 2025 hasta las 2.642 de julio de 2026. La diferencia es de 250 personas, lo que equivale a un descenso del 8,64 por ciento durante los últimos doce meses.Por otro lado, el paro descendió en el conjunto de la provincia de Córdoba en 794 personas con respecto a junio, lo que supone una bajada mensual del 1,72 por ciento. La provincia cerró julio con 45.277 personas desempleadas, 6.620 menos que en el mismo mes de 2025, con una reducción interanual del 12,76 por ciento. Asimismo, los datos provinciales contabilizaron 17.343 hombres desempleados y 27.934 mujeres. Entre las personas menores de 25 años, la diferencia entre el desempleo femenino y masculino se redujo a 197 mujeres.La secretaria de Empleo de la Unión General de Trabajadores (UGT) de Córdoba, Paqui Haro, realizó una lectura positiva de los datos del paro “pero con muchos matices, por lo que nos deben de seguir haciendo reflexionar”. La representante sindical llamó la atención sobre el hecho de que el sector servicios concentre el 66,65 por ciento del paro registrado en la provincia y sobre la temporalidad de cerca del 70 por ciento de los nuevos contratos firmados en junio. Además, Haro señaló las diferencias existentes entre el desempleo masculino y femenino. “Esto refleja, sin lugar a dudas, un doble castigo a las mujeres, tanto por su edad como por su condición de mujeres”, manifestó.De igual modo, la secretaria de Empleo de UGT Córdoba puso el foco en “los alarmantes datos de desempleo entre las personas mayores de 45 años; un dato desesperanzador y que muestra a una sociedad que penaliza la edad como argumento para la contratación, a pesar de que este grupo de edad representa la experiencia y forma parte de los pilares fundamentales de ingresos de la mayoría de familias”, afirmó.En este ámbito, Haro defendió la importancia de adaptar la capacitación profesional a las exigencias actuales. “En estos casos, de forma muy acusada, queremos insistir en que es fundamental posibilitar una formación que actualice sus conocimientos y los adapte a las necesidades actuales del mercado laboral”, señaló.Por su parte, la secretaria de Empleo de Comisiones Obreras (CCOO) de Córdoba, Ana Belén Acaiña, valoró el descenso del desempleo provincial, aunque pidió analizar la calidad y la estabilidad del trabajo creado. Durante julio se formalizaron 22.158 contratos en Córdoba, de los que 15.238 fueron temporales y 6.920 indefinidos, mientras que el paro bajó en 794 personas. En ese sentido, Acaiña afirmó que “estos datos evidencian que no podemos limitarnos a celebrar que bajen las listas del paro, sino que debemos analizar qué tipo de empleo se está generando y cuánto dura”.Finalmente, la responsable sindical consideró necesario “seguir avanzando hacia un mercado laboral con empleos estables y de calidad, ya que la contratación sigue estando marcada por una elevada temporalidad y por una rotación laboral que no se traduce necesariamente en una salida estable del desempleo”.