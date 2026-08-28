Jesús Espejo conquista la plata en el XI Triatlón Comarca del Guadiato

Jesús Espejo conquistó la medalla de plata para el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón en el XI Triatlón Comarca del Guadiato, celebrado el pasado domingo en Belmez sobre distanciay decidido mediante una ajustada carrera a pie en la que los tres primeros clasificados alcanzaron la meta separados por menos de 50 segundos.La competición reunió a 89 participantes y volvió a situar a Belmez entre los escenarios del calendario cordobés de triatlón. Los deportistas afrontaron 750 metros de natación, 22 kilómetros de ciclismo y 6 kilómetros de carrera a pie en una prueba que, además, formó parte del Circuito Provincial de Duatlón y Triatlón Diputación de Córdoba 2026.En ese sentido, la cita estuvo organizada por la Mancomunidad del Guadiato y el Ayuntamiento de Belmez, con la colaboración de la Diputación de Córdoba, la Federación Andaluza de Triatlón, el Club Náutico de Belmez, el Club Deportivo La Rompepiernas y MTB Belmez. La carrera constituyó la penúltima prueba puntuable del circuito provincial, cuya resolución llegará en octubre.Por otro lado, la competición masculina comenzó con un segmento de natación muy fragmentado. Isidoro Serrano y Víctor Álvarez encabezaron la prueba a su paso por la primera transición, con algo más de medio minuto de ventaja sobre varios de los principales aspirantes a las medallas.Y es que el sector ciclista alteró las posiciones delanteras y permitió que otros participantes se incorporaran a la lucha por el triunfo. La igualdad se mantuvo hasta los últimos 6 kilómetros de carrera a pie, donde José Carlos López, representante del Club Deportivo Triatlón Guadiato, fue el más rápido entre los hombres que se disputaban el podio.Además, Jesús Espejo sostuvo el ritmo en el tramo decisivo y cruzó la meta en segunda posición, a solo 25 segundos del vencedor. El triatleta del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón se aseguró así una plata en una llegada especialmente apretada, mientras que Alfredo Bonillo, del Club Triatlón Califas de Hierro, completó el podio a 50 segundos del primer clasificado.De igual modo, Isidoro Serrano, del Club Triatlón Ondarreta Alcorcón, y Víctor Álvarez, del Triatlón Mezquita, ocuparon la cuarta y la quinta posición, respectivamente, después de haber sido protagonistas durante el tramo inicial de la prueba. La actuación de Jesús Espejo permitió al conjunto montillano estar representado en uno de los tres puestos de honor de la clasificación masculina.En la clasificación por clubes masculinos, el triunfo correspondió al Club Triatlón Califas de Hierro gracias a los resultados de Alfredo Bonillo, Félix Córdoba y Francisco José García. El Club Deportivo Triatlón Guadiato terminó en segunda posición, mientras que el Triatlón Mezquita cerró el podio colectivo.Por su parte, la competición femenina también comenzó con un sector de natación muy abierto, con varias participantes avanzando en solitario. La joven Valeria Mohedano salió del agua en primera posición, con medio minuto de ventaja sobre Lucy Rose McAuliffe y cerca de un minuto y medio sobre el dúo formado por Isabel Cristina García y Elena Moreno.Sin embargo, el segmento ciclista cambió por completo el desarrollo de la carrera. Isabel Cristina García, del Club Triatlón Califas de Hierro, remontó en solitario, alcanzó a las participantes que la precedían y llegó como líder a la segunda transición. Lejos de limitarse a conservar su ventaja, también marcó el mejor registro en la carrera a pie y obtuvo la victoria.A continuación, Elena Moreno, del Triatlón Mezquita, llegó a la meta en segunda posición, a dos minutos y medio de la vencedora. Laura García completó el podio después de protagonizar una remontada en el segmento final, mientras que Pilar Delgado, del Club Deportivo Triatlón Guadiato, y Lucy Rose McAuliffe, del Club Triatlón Al-Ballut, ocuparon las dos siguientes plazas.Asimismo, el Triatlón Mezquita se impuso en la clasificación femenina por clubes gracias a las actuaciones de Elena Moreno, Laura Bonillo e Inmaculada Arroyo. La prueba ofreció así una visión amplia de la participación de los clubes cordobeses y de otros equipos presentes en esta nueva parada del circuito provincial.Finalmente, el calendario del Circuito Provincial de Duatlón y Triatlón Diputación de Córdoba 2026 afronta su tramo definitivo después de las dos primeras citas de duatlón disputadas en La Victoria y Baena, las dos pruebas de triatlón de Posadas y la parada celebrada en Belmez. El IV Duatlón Cros Villa de Carcabuey, previsto para octubre, será el encargado de decidir las clasificaciones finales de una temporada que ha recorrido diferentes municipios de la provincia.El Club Deportivo Triatlón Montilla ha recibido una ayuda de la Diputación Provincial de Córdoba dentro de la Convocatoria de subvención convocada a entidades deportivas de la provincia de Córdoba para la realización de actividades deportivas y al apoyo al deporte base, durante el año 2026.